Полина Диброва рассказала о ссоре с Еленой Товстик: "Она перестала отвечать на мои звонки"

Полина Диброва раскрыла правду об отношениях с женой Романа Товстик. Она открыто объяснила, почему прекратилась их дружба с Еленой. Полина заявила, что в какой-то момент Товстик стала ее избегать.
Почему дружбе Дибровой и Товстик пришел конец
До последнего момента считалось, что Полина Диброва увела мужа у своей подруги Елены Товстик. Однако это не так. Полина Диброва в интервью Лауре Джугелии рассказала, как на самом деле развивались события.
С Еленой она раздружилась несколько лет назад. А уже позже начался ее роман с мужем Товстик. А когда-то они неплохо дружили семьями.
Дибровы и Товстики даже вместе отмечали дни рождения старших детей. Но однажды этой традиции был положен конец. Дибровы отмечали день рождения сына у друзей, предоставивших им площадку.
Полина уточнила, что она объяснила Елене этот момент. Мол, и их гости, и компания Товстиков там просто не поместятся. Это и стало яблоком раздора двух женщин.
"После чего человек пропал. Она перестала отвечать на мои звонки… Ну ладно, пообижалась. Я на Пасху написала ей эсэмэску, но не получила ответа", — рассказала Полина Диброва Лауре Джугелии.
Роман Товстик и его теперь уже бывшая жена Елена. Фото: соцсети Елены Товстик
О чем жалеет Полина Диброва
По словам Полины Дибровой, с того момента Елена Товстик ее начала игнорировать. Она избегала общения с ней. А если видела где-то на мероприятии, то предпочитала ретироваться.
Полина Диброва искренне жалеет, что все сложилось именно так. Ведь она крестила одного из сыновей Товстиков. И планировала поддерживать с семьей добрые отношения.
"И Елена, и Роман были всегда симпатичны. Я с ними дружила. И я очень сожалею, что по каким-то причинам мы перестали общаться", — добавила Полина Диброва.
Как Полина сообщила мужу о романе с Товстиком
Полина Диброва долго не решалась сообщить мужу о романе с соседом. Она советовалась с духовником. Просила помощи у психолога.
Когда она объявила все Диброву, тот решил, что жена сошла с ума. Об этом Полина рассказала в интервью Лауре Джугелия. Сейчас Дибровы находятся в стадии бракоразводного процесса.
По словам Полины, расстаются они цивилизованно. Она благодарна Дмитрию за молчание и принятие ситуации. Дибров по-прежнему обеспечивает сыновей Полины.
"Я после этого интервью пойду к мужу, у нас будет совместный ужин с детьми, потому что мы еще хотим посмотреть фильм", — заключила Полина Диброва.
