Полина Диброва рассказала о ссоре с Еленой Товстик: "Она перестала отвечать на мои звонки"

Полина Диброва раскрыла правду об отношениях с женой Романа Товстик. Она открыто объяснила, почему прекратилась их дружба с Еленой. Полина заявила, что в какой-то момент Товстик стала ее избегать.

Почему дружбе Дибровой и Товстик пришел конец

До последнего момента считалось, что Полина Диброва увела мужа у своей подруги Елены Товстик. Однако это не так. Полина Диброва в интервью Лауре Джугелии рассказала, как на самом деле развивались события.

С Еленой она раздружилась несколько лет назад. А уже позже начался ее роман с мужем Товстик. А когда-то они неплохо дружили семьями.

Дибровы и Товстики даже вместе отмечали дни рождения старших детей. Но однажды этой традиции был положен конец. Дибровы отмечали день рождения сына у друзей, предоставивших им площадку.

Полина уточнила, что она объяснила Елене этот момент. Мол, и их гости, и компания Товстиков там просто не поместятся. Это и стало яблоком раздора двух женщин.