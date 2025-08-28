"Страшно, когда рядом такие полины": в Сети поддержали жену Товстика после ее откровений в эфире Малахова

Откровения Елены Товстик в эфире у Андрея Малахова произвели огромное впечатление на телезрителей. Они сочувствуют матери шестерых детей. Елена заявила, что Полина Диброва потребовала у Романа Товстика немедленно развестись.

Что в Сети пишут о Полине Дибровой

Пользователи признаются, что шокированы поведением жены известного телеведущего. Мало того, что Полина не постеснялась сообщить мужу о сближении с Романом Товстиком. Так она еще мечтала о разводе Товстика, как о подарке ко дню рождения.

"Посмотрела интервью жены Товстика с Малаховым. Страшно, когда рядом такие полины", — высказалась Надежда Белянчева. "Надежда Белянчева, а то, что эта Елена увела из первой семьи своего Товстика, она почему-то тактично умалчивает в своем интервью. Так что, они — одного поля ягодки. И был Роман уже со своим бизнесом в то время, а не бедный, как церковная мышь, опять же ее неправдивые слова", — вступила в спор Виктория. "Виктория, они были в то время не богаты и вместе начинали молодыми. Это другое. А уводила или нет — это вопрос риторический. Он сам, может, ушел. А она была влюблена, так часто бывает", — рассудила Марина Хоменко. "На чужом несчастье счастья не построешь. Бумеранг никто не отменял. Это очень большой грех — разбивать семью, да еще многодетную", — напомнила Наталья Брычева. "Представляю, подхожу к мужу и говорю: 'У меня началось сближение с Петей-Федей...' Сколько бы секунд я прожила после этого?! Мне кажется, Диброву чем-то рот закрыли, что он без боя капитулировал. Ни один мужчина не отпустит так легко женщину, которую любит", — озвучила свое мнение Самостоятельная. "Как эта Полина еще на людей смотрит. Нет ее похоти прощения, и она бумеранг получит обязательно", — уверена Тамара Маклаева.

За Романа Товстика заступилась Лариса Долина

Между прочим свой голос мужу Елены Товстик отдала сама певица Лариса Долина. Она звонила Кате Гордон и попросила ее не трогать Романа. Долина считает, что отношений у мужчины с Полиной Дибровой просто не может быть.

Катя Гордон же сочла своим долгом защищать в суде интересы Елены Товстик. По ее мнению, матери шестерых детей без ее поддержки не обойтись. Гордон тоже отметилась в эфире телеканала 'Россия 1' на ток-шоу у Андрея Малахова.