"В том же доме, с тем же Дибровым": подруга Полины Дибровой раскрыла детали ее жизни на фоне развода

Подруга Полины Дибровой, Алена Кравец, в эксклюзивной беседе с Teleprogramma.org пролила свет на нынешнюю жизнь жены телеведущего. Что изменилось на фоне развода Полины с именитым мужем?

Пока ничего не решила

Как рассказала Алена Кравец, глобально в жизни Полины пока ничего не поменялось. От Диброва она не съехала. Из особняка ее и сыновей никто не гонит.

"Полина пока живет, так как и жила. В том же доме, с тем же Дибровым. Она не читает, что про нее пишут, не реагирует на грязь. Люди не знают всех обстоятельств, чтобы ее осуждать и поучать", — высказалась Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org.

Алена Кравец заявила, что Полина не приняла пока окончательного решения. Но если развод и будет, то сыновья Дибровых останутся с мамой. Кравец считает, что телеведущий попросту не справится с их воспитанием.