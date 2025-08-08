"В том же доме, с тем же Дибровым": подруга Полины Дибровой раскрыла детали ее жизни на фоне развода

Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Кравец заявила, что жена Диброва не отдаст ему детей: «Отец-пенсионер с ними вряд ли справится»

Подруга Полины Дибровой, Алена Кравец, в эксклюзивной беседе с Teleprogramma.org пролила свет на нынешнюю жизнь жены телеведущего. Что изменилось на фоне развода Полины с именитым мужем?

Пока ничего не решила

Как рассказала Алена Кравец, глобально в жизни Полины пока ничего не поменялось. От Диброва она не съехала. Из особняка ее и сыновей никто не гонит.

"Полина пока живет, так как и жила. В том же доме, с тем же Дибровым. Она не читает, что про нее пишут, не реагирует на грязь.

Люди не знают всех обстоятельств, чтобы ее осуждать и поучать", — высказалась Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org.

Алена Кравец заявила, что Полина не приняла пока окончательного решения. Но если развод и будет, то сыновья Дибровых останутся с мамой. Кравец считает, что телеведущий попросту не справится с их воспитанием.

"Разные адвокаты предлагают ей услуги, но Полина пока ничего не решила. Детей она точно не отдаст, если дело дойдет до развода. Сыновьям сейчас 15, 12 и 10 лет.

Отец-пенсионер с ними вряд ли справится в одиночку. Поскольку у мальчиков сложный переходный возраст", — добавила Алена Кравец.

Алена Кравец. Фото: личный архив Алены Кравец

Поддержка и сочувствие подруги

Алена Кравец дала понять, что готова протянуть Полине руку помощи. Она посочувствовала 36-летней жене Дмитрия Диброва. Ведь та сейчас вынуждена жить на одной территории с нелюбимым человеком.

"Кстати, если Полине надо будет где-то перекантоваться, я приглашаю ее с детьми в мой загородный дом. Ведь жить с нелюбимым тяжело", — заключила Алена Кравец.

Ранее в беседе с Teleprogramma.org Полину поддержала другая ее подруга, актриса Эвелина Бледанс. Она рассказала, что на самом деле происходит в семье Дибровых. Но подчеркнула, что те действительно разводятся.

Что случилось

Сообщения о крахе семьи Дибровых стали появляться пару-тройку недель назад. Спровоцировала домыслы о неладном сама Полина Диброва. Она писала посты, в которых явно читался намек на разлад ее отношений с мужем.

Позже друг семьи сообщил, что Полина изменила Диброву. Выбор 36-летней Дибровой пал на на 50-летнего соседа, бизнесмена Романа Товстика. По некоторым данным, он в разы богаче телеведущего. Да еще и хорош собой.

У Товстика восемь детей — двое от первого брака и шестеро от второго. Полина Диброва является крестной мамой одного из детей Товстика и его второй жены Елены. Роман уже объявил о разводе с супругой.

Дибровы пока официальных комментариев не дают. Полина пообещала, что вся информация от них появится после 10 августа. Дмитрий Дибров к этому дню вернется с отдыха в Испании.

