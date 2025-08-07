"Абсолютная ложь": Бледанс — о том, что происходит в семье Дибровых на самом деле

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с Teleprogramma.org пролила свет на происходящее в семье Дибровых. Она рассказала правду о разводе и разделе имущества телеведущего с женой Полиной.

Ждем официальных заявлений

Эвелина Бледанс рассказала, что Полина совершенно не страдает. Молодую жену Дмитрия Диброва не печалит ни сам факт развода, ни травля, которую ей объявили в Сети защитники традиционных ценностей.

"Полина прекрасно себя чувствует. Все, что пишется сейчас в прессе, это абсолютная ложь. И скоро Дмитрий и Полина сделают заявление. Как только он вернется из Испании", — сообщила Эвелина Бледанс Teleprogramma. org.

Затем актриса уточнила, что разводу в звездной семье все-таки быть. И только появившиеся в СМИ сообщения о намерении Диброва лишить Полину имущества и забрать детей не соответствуют истине.

"Про развод, конечно, правда. А вот остальная вся история... То, что он детей забирает, дом забирает, что есть эта девушка... Ровно все наоборот. Поэтому ждем, когда будет официальное заявление от семьи", — заключила Эвелина Бледанс.

Поддержала Полину

Эвелина Бледанс — одна из немногих, кто поддержал Полину Диброву на фоне развода. Актриса призвала прекратить травлю молодой жены телеведущего. Она назвала 36-летнюю Полину добрейшим человеком и чудесной матерью.

А также заявила, что Диброва не дружит с супругой Романа Товстика. Женщины, по данным Бледанс, не общались последние несколько лет. Так что Полина не уводила мужа у подруги.

Когда развод

Бракоразводный процесс Дибровых будет небыстрым. Супругам есть что делить. Интересы Дмитрия Диброва в суде будет представлять адвокат Александр Добровинский.

Кто станет защитником Полины, пока не известно. А вот жене Романа Товстика свои услуги предложила Катя Гордон. Она уточнила, что готова защищать ее бесплатно.

Справка

Дмитрий и Полина Дибровы поженились в 2009 году. В этом браке на свет появились три сына пары. Полина стала четвертой женой Диброва. Она моложе мужа на тридцать лет.