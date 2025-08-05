Продюсер Дзюник про измену Дибровой: "Врут эти девки — им хорошо со стариками?"

Продюсер Леонид Дзюник в эксклюзивном интервью для сайта Teleprogramma.org прокомментировал историю о тайных отношениях Полины Дибровой с 50-летним миллиардером Романом Товстиком.

Любовь вне возраста

Говорят, что Полина встречалась с Товстиком в коттедже, который тот снял неподалеку от особняка Дибровых. Роман был вхож в дом телеведущего. Они приятельствовали. Жена бизнесмена Елена даже состояла в женском клубе Полины. Супруги сделали Диброву крестной мамой одного из их детей.

Никто не предполагал, что Полина закрутит роман с Товстиком. И, видимо, быть любовницей 36-летняя модель не захотела. Роман подал на развод и готов забрать детей себе. С Еленой у них есть шестеро наследников. Старшему из которых 18 лет, а младшему только годик.

Брак с Дибровым был обречен?

Дзюник не стал скрывать, что всегда скептически относился к возрастным бракам, когда один из супругов старше, а второй значительно моложе. Также продюсер не верит, что 65-летний Дибров мог дать юной жене что-то больше, чем ее сверстники. Ведь когда шоумен женился на Полине, ей было всего 18 лет.

Обеспеченность, особняк за 725 млн рублей, в котором телеведущий поселил жену, не принесли ей удовлетворения. Дзюник уверен, та считала, что Дмитрий обязан ей всем. Ведь именно она была королевой в этих отношениях — молодой и привлекательной. У Диброва было состояние, положение и связи. А у Полины — молодость и красота.

"Ну о чем вы говорите. Ну какая благодарность у женщины. С какой стати? Она считает, что честно заслужила все, что он ей дал. И даже еще и больше. Человек в возрасте берет себе молодую девчонку и думает, что это навсегда? У него, что, наступила вторая молодость, он будет резвым как в 25–30 лет? Но это же не так. После 45 лет мужчина каждый год теряет 1% своего тестостерона. Все вот эти браки с молодыми... Это же бред. Просто смешно. Ну кто там может после 50 лет быть экстрамужиком. Ему время тлеть, а ей цвести. Это все вранье. Смотришь на этих людей и понимаешь, что они врут. Врут эти девки — им хорошо со стариками? Конечно, хорошо. Ведь старик не будет их трогать", — рассуждает Дзюник.

Что ждет обманутую жену?

Теперь жена Товстика обзавелась поддержкой в лице юриста Кати Гордон. Та критически отозвалась о Полине, заявив, что та обманывала подругу. Да еще и крестила ее ребенка. Гордон не понимает, зачем Диброва связалась с многодетным миллиардером. Ведь тот старше ее на 14 лет. Адвокат готова отстаивать права Елены в деле о разводе.