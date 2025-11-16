Что Добровинский сказал об отдыхе Диброва на Бали: "На январские тоже уедет, и знаю с кем"

Адвокат Александр Добровинский подтвердил слухи о том, что шоумен Дмитрий Дибров мог тайно улететь на Бали. Там телеведущий решил отметить свое 65-летие.

Что сделал Дибров

Хотя изначально празднование должно было пройти в Москве. Возможно, шоумен поменял планы из-за скандала с "расстегнутыми штанами".

В Сеть "слили" видео, показав мужчину, который был очень похож на Дмитрия. Позже бывшая жена шоумена Полина Диброва намекнула, что в курсе событий и находится в принятии. Строго судить экс-супруга за эти провокации она не стала.

Что Добровинский знает о Диброве

Адвокат, который отстаивал интересы семьи Дибровых на разводе, дал понять, что в курсе дел шоумена. И поддерживает его решение отдохнуть на границей. Также он намекнул, что телеведущий уедет отдыхать на курорт еще и в январе после Нового года. И в самой неожиданной компании. С кем именно, Добровинский не уточнил. Но подметил, что это многих удивит.

"Как же всех задел предмет Димы Диброва. Теперь каждая поездка на отдых будет окутана тайным смыслом? Дмитрию не надо оправдываться не перед кем за свои поездки. Человек решил отметить свой день рождения так, как ему хочется. И на январские праздники тоже уедет. И я это точно знаю, даже знаю с кем. Это еще раз всех потрясет", - приводит Starhit слова Добровинского.

Говорят, что на фоне скандала с "расстегнутыми штанами" гонорары шоумена "взлетели" с 2,5 млн рублей до 5 млн рублей. Так что эта история пошла ему только на пользу. Шоумен Оскар Кучера уверен, что в скандал телеведущий "влип" из-за того, что переживал семейный разлад. Он потерял контроль над ситуацией и явно "был не в себе". Кучера также осудил тех, кто пиарится на этом видео, показывая Дмитрия в таком нелицеприятном виде.

