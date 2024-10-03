Юрист Василенко о ночном допросе Чекалиной: «Случай, не терпящий отлагательств»

Юрист Екатерина Гордон, чья контора занимается защитой интересов Валерии Чекалиной, рассказала, как обстоят дела у блогерши.

«Угрожая, что объявят в розыск, вызвали Леру и всю ночь устраивали допросы. Увезли в изолятор временного содержания. Несмотря на ходатайство адвоката отложить допрос с ночи — не сделали этого», — возмущенно написала Гордон в своем телеграме.

Юрист, член Союза юристов-блогеров Лилия Василенко объяснила читателям Teleprogramma.org, что представители следствия поступили в рамках закона.

«Согласно п. 21 ст. 5 УПК РФ ночным временем признается промежуток времени с 22 часов вечера до 6 часов утра по местному времени. Закон устанавливает запрет на производство следственных действий в ночное время (ч.3. ст. 164 УПК РФ), с оговоркой за исключением случаев, не терпящих отлагательств. К такому случаю относятся действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Это необходимость проведения следственных действий с целью немедленного принятия мер к обнаружению, изъятию и приобщению к делу вещественных доказательств и иных предметов. И отложение этих мер, возможно, приведет к утрате данных доказательств или предоставит шанс скрыться соучастникам. Под это определение могут попадать любые следственные действия (очные ставки, допросы, следственные эксперименты, обыски, проверки показаний на месте)», — прокомментировала юрист.

На данный момент известно, что блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали после допроса на 48 часов. Чекалины проходят по делу о незаконном переводе за рубеж 251 млн рублей. По данным ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, полицейские будут ходатайствовать в суде о переводе Валерии и Артема Чекалиных под домашний арест.

Ранее Екатерина Гордон сообщала, что мама Валерии Чекалиной была 2 октября в 6 утра разбужена ОМОНовцами. Женщину заперли в доме, где она проживала со своей дочерью, и устроили обыск. При этом родительница блогерши неважно себя чувствовала. На просьбы впустить в дом адвоката для дамы, представители следственных органов не отреагировали.

Екатерина Гордон считает, что Валерия Чекалина не виновна в валютных махинациях, поскольку якобы была просто лицом компании и в финансовых делах не участвовала. И если что-то числилось за ее компанией незаконного, то якобы без ее ведома.