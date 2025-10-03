Поэт Пеленягрэ превознес Кадышеву с мужем: "Они с Сашей явили себя миру во всей красе"

Надежда Кадышева и ее муж Александр Костюк. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Поэт Пеленягрэ считает заслуженной новую популярность Кадышевой

Известный поэт-песенник Виктор Пеленягрэ высказал свое мнение о причинах второй волны популярности певицы Надежды Кадышевой. Он считает, что вокалистка взобралась на вершину не просто так. Почему Пеленягрэ считает успех Надежды Никитичны заслуженным?

Что сказал Пеленягрэ о Кадышевой?

Виктор Пеленягрэ дал понять, что восхищен тандемом Надежды Кадышевой и ее мужа Александра Костюка. Он заявил, что популярность паре принесло аккуратное и вдумчивое отношение к репертуару. Не приминул поэт похвалить при этом и себя.

"Во-первых, для нее писал Виктор Пеленягрэ, что вообще-то не плохо. У Надежды всегда были правильные тренды", — цитирует Виктора Пеленягрэ MK.RU.

Пеленягрэ считает, что все случилось вовремя. И возрожденный интерес к песням из репертуара 'Золотого кольца' легко объясним. Они понятны людям.

"Значит, так нужно было, чтобы именно в это судьбоносное для нашей страны время они с Сашей явили себя миру во всей красе", — заключил Виктор Пеленягрэ.

Виктор Пеленягрэ. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Кто такой Виктор Пеленягрэ?

Виктор Пеленягрэ — поэт-песенник, прозаик и драматург. Он написал множество хитов. Одна из самых известных его песен — 'Как упоительны в России вечера'.

Кроме этого, он написал хит 'Акапулько', который исполняла Лайма Вайкуле. Его перу принадлежи песня 'Девочка', ее пел Сергей Крылов.

Как сейчас живет Надежда Кадышева

Певица Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности. Гастроли и концерты Кадышевой расписаны на несколько месяцев вперед. Для выступлений звезда сшила новые костюмы и обновила танцевальный коллектив.

О богатствах Надежды Кадышевой ходят легенды. Звезда владеет шикарной квартирой в Тверском районе Москвы. А ее супруг купил раритетный 'Бентли', который ранее принадлежал принцессе Дубая.

А вы как считаете, почему Надежда Кадышева вновь стала такой популярной? Ответьте в комментариях.

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также