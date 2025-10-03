Поэт Пеленягрэ превознес Кадышеву с мужем: "Они с Сашей явили себя миру во всей красе"

Известный поэт-песенник Виктор Пеленягрэ высказал свое мнение о причинах второй волны популярности певицы Надежды Кадышевой. Он считает, что вокалистка взобралась на вершину не просто так. Почему Пеленягрэ считает успех Надежды Никитичны заслуженным?

Что сказал Пеленягрэ о Кадышевой?

Виктор Пеленягрэ дал понять, что восхищен тандемом Надежды Кадышевой и ее мужа Александра Костюка. Он заявил, что популярность паре принесло аккуратное и вдумчивое отношение к репертуару. Не приминул поэт похвалить при этом и себя.

"Во-первых, для нее писал Виктор Пеленягрэ, что вообще-то не плохо. У Надежды всегда были правильные тренды", — цитирует Виктора Пеленягрэ MK.RU .

Пеленягрэ считает, что все случилось вовремя. И возрожденный интерес к песням из репертуара 'Золотого кольца' легко объясним. Они понятны людям.