Поэт Пеленягрэ превознес Кадышеву с мужем: "Они с Сашей явили себя миру во всей красе"
Надежда Кадышева и ее муж Александр Костюк. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Поэт Пеленягрэ считает заслуженной новую популярность Кадышевой
Известный поэт-песенник Виктор Пеленягрэ высказал свое мнение о причинах второй волны популярности певицы Надежды Кадышевой. Он считает, что вокалистка взобралась на вершину не просто так. Почему Пеленягрэ считает успех Надежды Никитичны заслуженным?
Что сказал Пеленягрэ о Кадышевой?
Виктор Пеленягрэ дал понять, что восхищен тандемом Надежды Кадышевой и ее мужа Александра Костюка. Он заявил, что популярность паре принесло аккуратное и вдумчивое отношение к репертуару. Не приминул поэт похвалить при этом и себя.
"Во-первых, для нее писал Виктор Пеленягрэ, что вообще-то не плохо. У Надежды всегда были правильные тренды", — цитирует Виктора Пеленягрэ MK.RU.
Пеленягрэ считает, что все случилось вовремя. И возрожденный интерес к песням из репертуара 'Золотого кольца' легко объясним. Они понятны людям.
"Значит, так нужно было, чтобы именно в это судьбоносное для нашей страны время они с Сашей явили себя миру во всей красе", — заключил Виктор Пеленягрэ.
Виктор Пеленягрэ. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Кто такой Виктор Пеленягрэ?
Виктор Пеленягрэ — поэт-песенник, прозаик и драматург. Он написал множество хитов. Одна из самых известных его песен — 'Как упоительны в России вечера'.
Кроме этого, он написал хит 'Акапулько', который исполняла Лайма Вайкуле. Его перу принадлежи песня 'Девочка', ее пел Сергей Крылов.
Певица Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности. Гастроли и концерты Кадышевой расписаны на несколько месяцев вперед. Для выступлений звезда сшила новые костюмы и обновила танцевальный коллектив.
О богатствах Надежды Кадышевой ходят легенды. Звезда владеет шикарной квартирой в Тверском районе Москвы. А ее супруг купил раритетный 'Бентли', который ранее принадлежал принцессе Дубая.
А вы как считаете, почему Надежда Кадышева вновь стала такой популярной? Ответьте в комментариях.