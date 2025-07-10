Какие богатства есть у Кадышевой? Квартира в Тверском районе от 120 млн рублей, баснословные гонорары

66-летняя Надежда Кадышева за годы своей певческой карьеры успела нажить целое состояние. Заработки на эстраде позволили ей купить несколько квартир в элитных районах Москвы.

Первый успех ансамбля "Золотое кольцо" случился еще тридцать лет назад. С тех пор знаменитость стала только популярнее. Ведь ее полюбила молодежь. На концертах Надежды Никитичны яблоку негде упасть.

За 2024 год выручка ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" составила более 69 млн рублей. Из них 2 млн 741 тысяч рублей — это прибыль. А вот частные выступления Кадышевой, возможно, идут через ИП ее мужа, пишет kp.ru.

Надежда Никитична и ее творческая семья за эти годы купили несколько квартир. Самой певице, ее мужу и сыну может принадлежать следующая недвижимость.

Просторная квартира площадью 120 кв. м на улице Долгоруковской в Тверском районе. Итоговая цена жилья — от 120 млн рублей.

Также у артистки есть четырехкомнатные апартаменты в ЖК "Евродом" в Весковском переулке. Квартира оценивается от 90 млн рублей.

Еще одна недвижимость семьи — квартира в ЖК "Ласточкино гнездо" у метро "Новослободкая". Она также может стоит около 90 млн рублей.

Тем временем не утихают слухи о финансовых проблемах, с которыми столкнулся сын певицы. Бывшие жены Григория Костюка говорили нелицеприятные вещи о нем. Вторая супруга хотела лишить его родительских прав на сына Леонарда. Также Габриелла Мерман говорила о том, что Костюк бросил ее беременную за границей без денег сразу после медового месяца.