Юрий Лоза о Надежде Кадышевой: "Как дула в свою дуду, так и продолжает"

Парадоксально, но факт: Надежда Кадышева — сейчас в тренде у молодежи. Так, певица стала хедлайнером праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. И вчерашние школьники зажигательно танцевали под ее хиты "Широка река" и "Плывет веночек".
В последнее время Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо" собирают целые залы по всей России. Говорят, гонорары певицы выросли в четыре раза. Но не все артисты понимают, в чем феномен ее популярности.
"Изумительные 'Алые паруса' прогремели и утерли нос Москве! Фейерверк фееричный… Фурор был у куклы на чайнике с песней про грешную любовь с женатым мужчиной — шикарное напутствие для молодежи», — не очень деликатно в адрес Надежды Никитичны высказался Стас Садальский.
Очевидно, артист имел в виду хит "Широка река", о том, как: "Коротаем мы ночи длинные – нелюбимые с нелюбимыми".
Как Надежде Никитичне удалось завладеть умами и сердцами нашей молодежи? С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к певцу Юрию Лозе.
"Молодежь у нас ведомая. Вы им начните что-то давать — они и будут смотреть.
Молодежь несамостоятельная. Это вам любой психолог скажет", — отметил Юрий Эдуардович.
"У молодежи развита стадность"
— Почему вы так считаете?
— Взрослые люди одеваются так, как им хочется, как удобно, а молодые — по моде. А подуло новое веяние — они за ним и несутся. Вышел новый айфон — он им нужен, независимо от того, выполняет ли функции старый.
У молодых немного другая психология, их спокойно можно направить в любое русло. К тому же у них развита стадность, стайность. Если лидер компании сходил на какой-то концерт, то все остальные тут же пошли. А тот, кто не пошел, становится белой вороной.
Поэтому если начали крутить Кадышеву, то все пошли и я пошел. Это же не значит, что ее песни стали лучше или же она стала лучше работать. Ничего не изменилось. Как Кадышева дула в свою дуду, как работала в одном направлении, так и продолжает.
Сама она ничего не сделала. Просто кто-то кому-то сказал из молодежи, что это прикольно, и они поверили.
В свое время такой эффект был с Эдуардом Хилем. Помните?
Надежда Кадышева. Фото: Global Look Press
— Вы, наверное, имеете в виду его песню "Вокализ" или "Тро-ло-ло"…
— 30 лет она звучала и никому на фиг не была нужна. А один сказал, что это клево, и все побежали слушать. Но это не значит, что причина — в творчестве!
Это относится к вопросам психологии и социологии. А Надежда Кадышева как пела свои народные частушки, так и поет до сих пор.
Но поймите, что сами молодые эти песни не поют. А вот я поеду на Грушинский фестиваль. И там будут люди, которые вместе со мной будут исполнять мои песни.
Молодежь их не поет. Она привыкла, что это все звучит фоном. В лучшем случае это кричалка из двух-трех слов: "Всяко-разно — это не заразно", "По барам, по барам", "Матушка-Земля".
Они же в сам текст не вникают, само произведение их мало интересует. Их интересует сам тренд пойти куда-то всей толпой и есть ли возможность покричать.
Ну взяли Кадышеву, покрутили немножко. Завтра Кадышевой не будет. А появится новый тренд, новое "Тро-ло-ло". А где сейчас "Тро-ло-ло" Эдуарда Хиля?
Да все забыли все.
Понимаете, молодые живут очень быстро. Вот выскочила песня, набрала миллиард просмотров — и про нее забыли. Где сейчас Psy с его Gangnam style?
А вот хорошей песне "Плот" уже 45 лет. Зрители помнят ее вместе со мной.
А кто-нибудь из молодняка пел вместе с артистом? Слов-то они не знают. Я вам гарантирую, что из 40 номеров, звучащих на "Алых парусах", люди знают от силы три припева. Остальное все — мимо, как фон.
Юрий Лоза. Фото: Global Look Press
"Поколение творцов ушло, осталось поколение пользователей"
— Песня "Широка река" появилась лет 20 назад. И я помню. как она многим понравилась...
— Но кто-то ее пел и из старшего поколения. Но поймите, что нового сейчас ничего не возникает.
Это в прошлом веке царило поколение создателей. Я уж не говорю о 70-х–80-х годах. Просто огромный шквал новых песен.
А сколько их появляется сейчас? Единицы… Две, три, пять.
Причем все похожие и не поймешь, что они поют. То есть поколение творцов ушло, осталось поколение пользователей.
Все музыкальные передачи, которые мы смотрим, основаны на каверах. А новой музыки нет вообще. Их перепевают в разных костюмах, масках, ростовые куклы поют. В общем, это все было когда-то.
Все популярные каверы уже перебрали, поэтому начинают заглядывать вглубь. И давай Кадышеву крутить!
Люди, которые руководят этими процессами, понимают: хорошо бы молодежи подбросить каверы из нашей культуры.
Сколько еще будет это продолжаться? Вот сейчас вытащат Майю Кристалинскую, еще кого-нибудь. Возьмут какой-нибудь хит и начнут его раскручивать.
Справка
Надежда Кадышева — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля "Золотое кольцо", народная артистка России.
Родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки (Татарстан) в многодетной семье.
С 1983 года Надежда Кадышева замужем за Александром Костюком, создателем и руководителем ансамбля "Золотое кольцо". В 1984 году у супругов родился сын Григорий.
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