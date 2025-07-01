Юрий Лоза о Надежде Кадышевой: "Как дула в свою дуду, так и продолжает"

Парадоксально, но факт: Надежда Кадышева — сейчас в тренде у молодежи. Так, певица стала хедлайнером праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. И вчерашние школьники зажигательно танцевали под ее хиты "Широка река" и "Плывет веночек".

В последнее время Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо" собирают целые залы по всей России. Говорят, гонорары певицы выросли в четыре раза. Но не все артисты понимают, в чем феномен ее популярности.

"Изумительные 'Алые паруса' прогремели и утерли нос Москве! Фейерверк фееричный… Фурор был у куклы на чайнике с песней про грешную любовь с женатым мужчиной — шикарное напутствие для молодежи», — не очень деликатно в адрес Надежды Никитичны высказался Стас Садальский.

Очевидно, артист имел в виду хит "Широка река", о том, как: "Коротаем мы ночи длинные – нелюбимые с нелюбимыми".

Как Надежде Никитичне удалось завладеть умами и сердцами нашей молодежи? С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к певцу Юрию Лозе.

"Молодежь у нас ведомая. Вы им начните что-то давать — они и будут смотреть. Молодежь несамостоятельная. Это вам любой психолог скажет", — отметил Юрий Эдуардович.

"У молодежи развита стадность"

— Почему вы так считаете?

— Взрослые люди одеваются так, как им хочется, как удобно, а молодые — по моде. А подуло новое веяние — они за ним и несутся. Вышел новый айфон — он им нужен, независимо от того, выполняет ли функции старый.

У молодых немного другая психология, их спокойно можно направить в любое русло. К тому же у них развита стадность, стайность. Если лидер компании сходил на какой-то концерт, то все остальные тут же пошли. А тот, кто не пошел, становится белой вороной.

Поэтому если начали крутить Кадышеву, то все пошли и я пошел. Это же не значит, что ее песни стали лучше или же она стала лучше работать. Ничего не изменилось. Как Кадышева дула в свою дуду, как работала в одном направлении, так и продолжает.

Сама она ничего не сделала. Просто кто-то кому-то сказал из молодежи, что это прикольно, и они поверили.

В свое время такой эффект был с Эдуардом Хилем. Помните?