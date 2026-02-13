"Подозревают в неких коварных замыслах": Безруков — о своих претензиях на пост ректора Школы-студии МХАТ

После увольнения Константина Богомолова с поста и.о. ректора Школы-студии МХАТ активно обсуждается, кто же займет вакантное кресло. В числе прочих называлось и имя актера и режиссера Сергея Безрукова. Тот отреагировал на появление своей фамилии в заголовках публикаций о возможном ректоре Школы-студии МХАТ.

Что сказал Сергей Безруков

Сергея Безрукова, судя по всему, разговоры о его гипотетическом ректорстве одолели, и он решил положить им конец. В телеграм-канале Безруков объяснил, почему не претендует на кресло руководителя Школы-студии МХАТ. Все сообщения об этом она назвал "фейком" и "хайпом".

Он подчеркнул, что его текущая загруженность уже весьма высока: руководство Московским губернским театром, преподавание во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК) и активная артистическая деятельность занимают все его время и силы.

Безруков выразил удивление по поводу того, что его имя стало фигурировать в контексте возможных кадровых перестановок в ведущем театральном вузе страны.

"Однако из многочисленных сообщений узнал, что меня подозревают в неких коварных замыслах по захвату этой должности", — отметил он.

Обращение Безрукова к распространителям лжи

Отдельное обращение Сергей Безруков адресовал тем, кто, по его мнению, намеренно распространяет ложную информацию ради привлечения внимания.

"А тем, кто отлично знает, что в этих домыслах ни слова правды, кто, как говорится, "для потехи раздувает", за ради хайпа, скажу, ну что ж, воля ваша, продолжайте, если это вас ментально оздоравливает. Здоровье важнее", – заключил Безруков, намекая на то, что подобное поведение является не более чем попыткой создать информационный шум.

Таким образом, Сергей Безруков четко обозначил свою позицию, развеяв любые предположения о его стремлении возглавить Школу-студию МХАТ. Его заявление ставит точку в спекуляциях и позволяет сосредоточиться на его многогранной творческой деятельности.

Константин Богомолов покинул пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ пару дней назад. В качестве претендентов на этот пост называли имена Дмитрия Певцова, Сергея Безрукова, Евгения Писарева.

Актер Александр Пашутин заявил, что на этой должности была бы уместна актриса, режиссер и педагог Марина Брусникина.

