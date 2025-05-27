Почему Галустян сменил имя?

Известного шоумена Михаила Галустяна на самом деле зовут Ншан. Михаил он только на сцене, а в паспорте у него указано имя Ншан.

Ншановны и обе дочери Михаила Галустяна от его бывшей жены Виктории Галустян.

Так Галустяна назвали его родители при рождении, в честь дедушки звезды, ветерана Великой Отечественной войны, Ншана Галустяна. Ншан — старинное армянское имя.

Мишей же Галустяна начали звать с самого детства в русскоязычной среде. Шоумен рассказывал, что существует такая традиция у армян в диаспоре: если твое настоящее армянское имя слишком специфично, то именоваться каким-то местным именем.

Недавно имя Михаила Галустяна попало на новостные ленты из-за его развода с женой Викторией. Шоумен уточнял, что расстались они несколько месяцев назад.

О причинах разрыва Галустян сообщать не стал, витиевато заметив, что развод открывает новые жизненные перспективы.

А недавно Михаил Галустян вновь заставил говорить о себе, исчезнув из шоу 'Сокровища императора', которое вел вместе с Ольгой Бузовой.