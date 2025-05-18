Жгучая натура: всплыла версия развода Галустяна

Общественность до сих пор обсуждает развод Михаила Галустяна с женой Викторией. Для многих это стало неожиданностью. Психолог Марианна Абравитова поделилась своим мнением на этот счет. Она выдвинула несколько правдоподобных версий, которые объясняют поступок шоумена.

Эксперт допускает мысль, что Михаил Галустян и его жена Виктория расстались по обоюдному согласию на дружеской ноте. Тем более, что у них есть общие дети. Однако Марианна считает, что в их отношениях далеко не все идеально. Эмоционально они привыкли играть определенную роль на публике. И поэтому понять, что на самом деле происходит в их семье, достаточно сложно.

"Я считаю, что в этой паре не все так безоблачно, как нам хотят представить. Тем более учитывая такую жгучую кавказскую натуру Михаила, которая влияет на эмоциональную составляющую. Внутри там страсти кипят, летают молнии шаровые", - приводит mk.ru слова Марианны Абравитовой.

Прокомментировала психолог и слухи о беременности визажистки юмориста. Фанаты заподозрили, что девушка ждет ребенка от Галустяна. Хотя сама Милена отрицает эти домыслы.