Жгучая натура: всплыла версия развода Галустяна

Михаил Галустян с женой Викторией. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Психолог Абравитова — о разводе Галустяна с женой Викторией: «В этой паре не все так безоблачно»
Общественность до сих пор обсуждает развод Михаила Галустяна с женой Викторией. Для многих это стало неожиданностью. Психолог Марианна Абравитова поделилась своим мнением на этот счет. Она выдвинула несколько правдоподобных версий, которые объясняют поступок шоумена.
Эксперт допускает мысль, что Михаил Галустян и его жена Виктория расстались по обоюдному согласию на дружеской ноте. Тем более, что у них есть общие дети. Однако Марианна считает, что в их отношениях далеко не все идеально. Эмоционально они привыкли играть определенную роль на публике. И поэтому понять, что на самом деле происходит в их семье, достаточно сложно.
"Я считаю, что в этой паре не все так безоблачно, как нам хотят представить. Тем более учитывая такую жгучую кавказскую натуру Михаила, которая влияет на эмоциональную составляющую. Внутри там страсти кипят, летают молнии шаровые", - приводит mk.ru слова Марианны Абравитовой.
Прокомментировала психолог и слухи о беременности визажистки юмориста. Фанаты заподозрили, что девушка ждет ребенка от Галустяна. Хотя сама Милена отрицает эти домыслы.
Абравитова не исключает, что звездные персоны могут увлечься интрижками на стороне. Ведь дома они не получают желаемого внимания в тех дозах, которые им нужны. Зато молоденькие секретарши, помощницы и визажистки могут дать то самое чувство обожания.
"Девушки слушают с открытым ртом, хлопая прекрасными ресницами. И вдруг в один прекрасный момент оказываются близки со своими кумирами. Кстати, бывает очень часто, что они изначально берут человека в разработку и по факту выстраивают отношения так, чтобы человека окутать эмоциями, теплом.
И в какой-то момент получается, что твой кумир уже имеет потребность в тебе жизненно важную: я без нее не могу, где она?" - утверждает психолог.
В этой ситуации Марианна Абравитова советует жене Михаила Галустяна найти опору в детях. Именно забота о них поможет ей переключиться с развода на личную жизнь. Справиться с расставанием ей будет куда легче, если Виктория не держит обиду на экс-возлюбленного. В противном случае, в паре могут возникнуть ссоры на фоне противостояния из-за детей.