Галустян несколько месяцев скрывал, что развелся с женой

Известный телеведущий, шоумен, актер и продюсер Михаил Галустян сообщил в личном блоге новость, которая повергла в шок его поклонников.
Михаил Галустян рассказал, что он и его жена Виктория больше не вместе. Причем, развелась пара уже несколько месяцев назад. Михаил Галустян дал понять, что сообщить о разрыве он решился только спустя какое-то время.
«Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях. Развод — это не конец, а новый этап жизни», — написал Михаил Галустян в личном блоге.
Он не стал раскрывать причин развода с женой Викторией, но сделал акцент на том, что они сохраняют уважение друг к другу и благодарность за совместно прожитые годы. А брак Галустяна и Виктории продлился почти восемнадцать лет.
Михаил Галустян дал понять, что развод для него — это шанс начать новую жизнь.
«Жизнь полна перемен, и каждая из них — шанс на что-то новое. Спасибо всем, кто рядом, поддерживает нас, и уважает наше решение», — заключил Михаил Галустян.
Михаил Галустян с женой и дочками Эстеллой и Эллиной. Фото: соцсети Михаила Галустяна
Новость о разводе Михаила Галустяна стала большой неожиданность для всех, кто знал эту пару. Еще недавно Михаил и Виктория вместе выходили в свет и выглядели счастливыми. Что произошло в их семье, можно только гадать.
Понимая, что в Сети его просто атакуют вопросами о разводе, Михаил Галустян закрыл возможность комментировать его публикацию.
Михаил Галустян и Виктория познакомились в 2003 году в Краснодаре на праздновании Дня победы. Их встреча была случайной. Родители Виктории были против ее брака с армянским КВНщиком. Молдаване по крови они хотели, чтобы их дочь выбрала в спутники парня из Молдовы.
Но свадьба все же состоялась. В красивую дату — 7.07.2007 — Михаил Галустян и Виктория поженились. Этот союз считался очень гармоничным и счастливым. Михаил в своих интервью не раз рассказывал, как ему повезло со спутницей жизни.
У пары две дочери. Эстелла родилась в 2010 году, а Эллина — в 2012.
В последнее время Михаил Галустян в паре с Ольгой Бузовой ведет реалити-шоу со звездами, такие как «Сокровища императора» и «Звезды в джунглях». Из-за съемок шоумен стал редко бывать дома, не исключено, что именно это обстоятельство могло ухудшить отношения в семье Галустяна и в итоге привело к разводу.
Михаил Галустян и Ольга Бузова просто коллеги? Фото: Global Look Press