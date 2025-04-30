Галустян несколько месяцев скрывал, что развелся с женой

Известный телеведущий, шоумен, актер и продюсер Михаил Галустян сообщил в личном блоге новость, которая повергла в шок его поклонников.

Михаил Галустян рассказал, что он и его жена Виктория больше не вместе. Причем, развелась пара уже несколько месяцев назад. Михаил Галустян дал понять, что сообщить о разрыве он решился только спустя какое-то время.

«Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях. Развод — это не конец, а новый этап жизни», — написал Михаил Галустян в личном блоге.

Он не стал раскрывать причин развода с женой Викторией, но сделал акцент на том, что они сохраняют уважение друг к другу и благодарность за совместно прожитые годы. А брак Галустяна и Виктории продлился почти восемнадцать лет.

Михаил Галустян дал понять, что развод для него — это шанс начать новую жизнь.