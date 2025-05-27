Корпоратив или развод: куда исчез Галустян из "Сокровищ императора"

Уже второй выпуск подряд Ольга Бузова ведет шоу "Сокровища императора" в гордом одиночестве. Многие зрители проекта даже начали скучать по ее соведущему Михаилу Галустяну. Куда же он пропал?

В конце шестого выпуска шоу "Сокровища императора" Михаил Галустян неожиданно объявил о своем уходе в Шаолиньский монастырь. В седьмом и восьмом выпусках Ольга Бузова вела программу одна.

Где может быть Михаил Галустян

Чтобы народ не волновался, ему показали юмористические сцены с Галустяном в монастыре, где он ест пельмени, пародируя персонажа Кунг-фу Панду По. Также были показаны кадры его тренировок с монахами. Однако люди не верят в эту версию…

Некоторые из зрителей убеждены, что эти сцены были сняты заранее, чтобы объяснить отсутствие Галустяна в шоу. На самом деле у Михаила, вероятно, возникли неотложные дела в России, о которых не стали распространяться. Это могло быть связано со съемками в другом проекте или корпоративом.

График артистов очень плотный. Впрочем, это лишь немногие версии, обсуждаемые зрителями.