Корпоратив или развод: куда исчез Галустян из "Сокровищ императора"

Уже второй выпуск подряд Ольга Бузова ведет шоу "Сокровища императора" в гордом одиночестве. Многие зрители проекта даже начали скучать по ее соведущему Михаилу Галустяну. Куда же он пропал?
В конце шестого выпуска шоу "Сокровища императора" Михаил Галустян неожиданно объявил о своем уходе в Шаолиньский монастырь. В седьмом и восьмом выпусках Ольга Бузова вела программу одна.
Где может быть Михаил Галустян
Чтобы народ не волновался, ему показали юмористические сцены с Галустяном в монастыре, где он ест пельмени, пародируя персонажа Кунг-фу Панду По. Также были показаны кадры его тренировок с монахами. Однако люди не верят в эту версию…
Некоторые из зрителей убеждены, что эти сцены были сняты заранее, чтобы объяснить отсутствие Галустяна в шоу. На самом деле у Михаила, вероятно, возникли неотложные дела в России, о которых не стали распространяться. Это могло быть связано со съемками в другом проекте или корпоративом.
График артистов очень плотный. Впрочем, это лишь немногие версии, обсуждаемые зрителями.
Михаил Галустян и Ольга Бузова. Фото: кадр из шоу "Cокровища императора"
А может, дело в разводе?
Но самая популярная гипотеза исчезновения Галустяна из медийного поля — это расставание с женой Викторией.
30 апреля Михаил Галустян сообщил о разводе с супругой. При этом он подчеркнул, что разрыв произошел несколько месяцев назад. Он отметил, что они расстались мирно, сохранив взаимное уважение и благодарность за прожитые вместе годы. Галустян подчеркнул, что развод для них — это начало нового этапа в жизни. Причины разрыва отношений Михаил раскрывать не стал. Их брак продлился почти восемнадцать лет.
Второй сезон программы "Сокровища император"» как раз снимался в конце 2024 года. В это время по срокам могло произойти расставание Михаила с его супругой. Возможно, в это время Галустян отлучался по делам, связанным с разводом, в Москву. И его соведущей пришлось взвалить всю ответственность на себя.
Михаил Галустян с женой Викторией. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
А вероятно, Михаил в это время действительно оставался в монастыре. Там он мог спокойно подумать о том, как жить дальше, заниматься трудотерапией, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, общаться с монахами, которые могли указать ему верный путь. Да и просто постигать дзен.
Но зрители все же надеются, что путь самурая снова приведет Михаила обратно на съемки "Сокровищ императора". И мы увидим его уже в следующем выпуске.
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