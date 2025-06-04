Почему Дубцова поправилась?

Поклонники уже успели обратить внимание на то, как за последнее время прибавила в весе певица и автор песен Ирина Дубцова. Как выяснилось, лишние килограммы звезда вовсе не "наела".

Лишний вес знаменитости — это следствие проблем со здоровьем. Еще года полтора назад у Ирины Дубцовой обнаружились определенные сложности с щитовидной железой, а затем было диагностировано и аутоиммунное заболевание.

Дубцова признавалась, что ей пришлось лечиться, принимая гормональные препараты, что и привело к набору лишнего веса.

О своем нездоровье Ирина Дубцова говорит часто и в рамках реалити-шоу телеканала ТНТ 'Сокровища императора', в котором принимает участие.

Певица стала одной из самых обсуждаемых персон на проекте в этом сезоне. Она часто делает резкие высказывания, жалуется на самочувствие, что не может не вызывать реакции у телезрителей.

Ирину Дубцову даже начали "отменять". Поклонники ставят дизлайки ее песням и отписываются от Дубцовой в соцсетях.