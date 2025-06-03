Дубцову "отменяют" в Сети из-за ссор в ’Сокровищах императора’

Ирина Дубцова столкнулась с "отменой" в Сети. Россияне возмутились ее поведением в шоу "Сокровища императора". Припомнили выпускнице "Фабрики звезд" ее стычки с рэпером Натаном и ссоры с Даной Борисовой. Поклонники недовольны тем, что певица постоянно задевает и абьюзит своего партнера по шоу.

Из-за поведения Дубцовой на проекте фанаты стали удалять ее песни из своих плейлистов. Также в Сети появились едкие комментарии в адрес певицы. Она мгновенно превратилась в антигероя шоу "Сокровища императора". В ответ Ирина решила закрыть от хейтеров возможность оставлять комментарии под ее фото в соцсетях.

И если раньше пользователи Сети "травили" Натана за роман с Валерией Чекалиной (она же Лерчек, - прим. ред.) в шоу "Звезды в джунглях". То теперь многие жалеют рэпера, которому приходится выступать в паре с Дубцовой. Та постоянно испытывает его нервную систему на прочность.

Так, во время одной из чайных церемонии в шоу "Сокровища императора", Ирину обвинили в хвастовстве, пишет Starhit . Участникам не понравилось то, артистка часто говорит о своих успехах. Дубцова также считает, что Натан находится на проекте только благодаря ей.

В ответ певица заявила, что Борисова также часто рассказывает о том, как поборола свою наркотическую зависимость. Дана считает, что обывателям полезно знать о последствиях и вреде такого безответственного поведения, что транслировала она ранее.

Но Дубцова с ней не согласна. «Про то что ты наркоманка — благородная тема? Более благородная, что я музыкант и посвятила этому всю свою жизнь?» — возмутилась Ирина, чем довела Борисову до слез.

Ссорилась певица также и с Машей Малиновской, а также и с Прохором Шаляпиным. Тот когда-то был певице близким другом. Они оба выросли в Волгограде.