Натан о жалобах Дубцовой: «Ирине было тяжело проходить испытания в таком состоянии»

На канале ТНТ продолжается показ второго сезона шоу «Сокровища императора». Съемки проходили в Китае, благодаря чему зрители могут увидеть неповторимый колорит Поднебесной.
Одними из лидеров проекта стали рэпер Натан в паре с Ириной Дубцовой. И это притом что артистка отказывалась от некоторых заданий, например, сыграть отрывок из басни Крылова «Свинья под дубом» на китайском языке в национальных костюмах.
К сожалению, пока Ирина больше запомнилась телезрителям фразами «Я плохо себя чувствую», «Я устала», «Я не могу». Однако в первых сериях музыкант всячески подбадривает партнершу и не показывает своего раздражения. Дубцова же признается в том, что участвует в испытаниях с высокой температурой. И поэтому ее КПД существенно снижен.
Корреспондент Teleprogramma.org встретила певца в кулуарах премии «Voice. Главные лица» и расспросила его об отношениях с партнершей и сложностях проекта «Сокровища императора».
«У Ирины действительно была температура»
— Все-таки почему вы взяли в напарницы именно Ирину Дубцову?
— Я не брал Ирину в напарницы, а наоборот, благодарен ей, потому что это Ирина меня пригласила, и я стал ее напарником. И для меня это огромная честь и удовольствие.
— Насколько было сложно справляться с заданиями, когда Ирина говорила вам, что плохо себя чувствует? И вы ведь не давали ей впасть в уныние…
— Да не было сложно. Просто самой Ирине было тяжело проходить испытания в таком состоянии. Это было неподдельным.
У Ирины действительно поднялась температура. И нам было немножко физически сложно, потому что температура 39 — это не шутки.
Натан и Ирина Дубцова на съемках шоу «Сокровища императора». Фото: телеканал ТНТ
«Мы не успевали осматривать достопримечательности»
— Что вас больше всего удивило в Китае?
— Сама красота этой страны. В основном, китайцы.
— Какая местная достопримечательность больше всего понравилась вам?
— Мы не успевали осматривать достопримечательности, максимально проходили испытания и наслаждались окружающей красотой.
«Все было под силу»
— Что вам показалось самым сложным в шоу «Сокровища императора»?
— Да, в принципе, ничего такого. Все было под силу. Было много интересного, но раскрывать все секреты я не могу. Смотрите шоу сами!
— А что сложнее: участвовать в проекте «Звезды в джунглях» или «Сокровища императора»?
— Вряд ли какие-то реалити для меня сложные, потому что по физическим данным те испытания, в которых я участвую, даются мне легко.
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