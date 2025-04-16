Натан о жалобах Дубцовой: «Ирине было тяжело проходить испытания в таком состоянии»

На канале ТНТ продолжается показ второго сезона шоу «Сокровища императора». Съемки проходили в Китае, благодаря чему зрители могут увидеть неповторимый колорит Поднебесной.

Одними из лидеров проекта стали рэпер Натан в паре с Ириной Дубцовой. И это притом что артистка отказывалась от некоторых заданий, например, сыграть отрывок из басни Крылова «Свинья под дубом» на китайском языке в национальных костюмах.

К сожалению, пока Ирина больше запомнилась телезрителям фразами «Я плохо себя чувствую», «Я устала», «Я не могу». Однако в первых сериях музыкант всячески подбадривает партнершу и не показывает своего раздражения. Дубцова же признается в том, что участвует в испытаниях с высокой температурой. И поэтому ее КПД существенно снижен.

Корреспондент Teleprogramma.org встретила певца в кулуарах премии «Voice. Главные лица» и расспросила его об отношениях с партнершей и сложностях проекта «Сокровища императора».

«У Ирины действительно была температура»

— Все-таки почему вы взяли в напарницы именно Ирину Дубцову?

— Я не брал Ирину в напарницы, а наоборот, благодарен ей, потому что это Ирина меня пригласила, и я стал ее напарником. И для меня это огромная честь и удовольствие.

— Насколько было сложно справляться с заданиями, когда Ирина говорила вам, что плохо себя чувствует? И вы ведь не давали ей впасть в уныние…

— Да не было сложно. Просто самой Ирине было тяжело проходить испытания в таком состоянии. Это было неподдельным.

У Ирины действительно поднялась температура. И нам было немножко физически сложно, потому что температура 39 — это не шутки.