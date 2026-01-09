Почему Долина снова оставила Лурье без ключей: что происходит с квартирой в Хамовниках

В деле о выселении известной певицы Ларисы Долиной из элитной квартиры вновь произошел застой. Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, передача жилья новой владелице — Полине Лурье — пока не состоялась. Что же случилось?

Что произошло 9 января

В полдень у элитного жилого комплекса в Хамовниках собрались журналисты. Все ждали, что вот-вот появится Лариса Долина и отдаст ключи от квартиры Полине Лурье. Внимание прессы привлек черный Mercedes, заехавший в подземный паркинг в сопровождении нескольких машин.

Предполагалось, что в автомобиле могла находиться сама Лариса Долина. Но звезда не явилась на передачу ключей, доверив процедуру другим людям. Но ничего не получилось.

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что у приехавшего на встречу человека нет полномочий передавать квартиру и ключи и подписывать соответствующий акт. А значит, Долина продолжает оставаться хозяйкой жилища в Хамовниках.

Что дальше?

На данный момент ситуация остается неопределенной. Несмотря на завершенный переезд Ларисы Долиной, юридическая передача квартиры новой владелице откладывается из‑за разногласий по процедуре. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от готовности сторон прийти к компромиссу или от возможных юридических шагов, которые могут предпринять участники конфликта.

Когда Долина выехала из квартиры?

Ранее сообщалось, что Лариса Долина вывезла из квартиры в Хамовниках все свои вещи. И готова передать жилище в руки новой хозяйки. Но в реальности все оказалось немного по-другому.

Говорят, что Лариса Долина сейчас находится не в России, и по этой причине не смогла лично присутствовать при передаче ключей Лурье. Организацией вывоза вещей занималась дочь певицы Лина.

По материалам РИА Новости

А вы как считаете, Лариса Долина намеренно тянет время, не являясь на процедуру передачи ключей от квартиры Лурье? Ответьте в комментариях.