Певица Слава возмущена откровениями Долиной: "А можно просто квартиру отдать?"

Певица Слава отреагировала на исповедь Ларисы Долиной в эфире шоу 'Пусть говорят' на Первом канале. Вокалистка дала понять, что не верит обещаниям звезды вернуть Полине Лурье миллионы. По словам Славы, Долина уже давно могла все исправить и сохранить свое реноме перед общественностью.

Что сказала Слава о Долиной

Певица Слава с большой долей скепсиса отнеслась к обещаниям Ларисы Долиной по поводу возврата денег Полине Лурье. Слава считает, что исповедь Долиной на Первом канале — не больше чем шоу. Она сказала, как стоило поступить Ларисе Александровне, чтобы восстановить доверие к себе.

"А можно просто квартиру отдать? Малахова с Киркоровым показать еще раз из больнички. Тьфу", — искренне возмутилась Слава в личном блоге.

Певица, кстати, считает себя пострадавшей от действий Ларисы Долиной. Слава выставила на продажу две квартиры, но из-за 'кейса Долиной' покупатели отказываются сотрудничать со звездами. Люди просто боятся, что знаменитости пойдут в суд и потребуют признать сделки купли-продажи недействительными. Как это устроила Лариса Долина, получив назад и квартиру, и деньги.

Слава в личном блоге заявила, что ее трясет из-за Ларисы Долиной, и призналась, что давно не может терпеть певицу.

Признания Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина в эфире Первого канала рассказала, что ей пришлось пережить, когда на нее вышли мошенники. Долина призналась, что ее жизнь превратили в жуткий кошмар. Она в тот момент не ведала, что творит, обуреваемая жутким чувством страха.

Со слезами на глазах Лариса Долина пообещала, что вернет деньги Полине Лурье, купившей у нее квартиру, но оставшейся ни с чем. После заявлений Долиной стало известно, что в суде она обвиняла Лурье в беспечности. Мол, та перед сделкой не убедилась в ее чистоте, поэтому все обернулось таким образом.

