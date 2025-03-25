Алентова видела Голубкину два года назад: «Когда человеку много лет, то по-всякому бывает»

Вера Алентова на отпевании 85-летней Ларисы Голубкиной дала понять, что они не так часто пересекались на сцене. Но у нее остались самые теплые воспоминания об этой яркой и талантливой актрисе, блистательно сыгравшей в фильме «Гусарская баллада». Вдова режиссера Владимира Меньшова дала понять, что ей грустно и печально оттого, что уходит их поколение — артисты, которые некогда блистали на сцене. Но это естественный процесс, заметила Вера Валентиновна.

С Ларисой Голубкиной актриса общалась за кулисами, иногда они виделись в театре. В последний раз народную артистку РСФСР Вера Алентова видела еще два года назад. На тот момент Лариса Ивановна уже тяжело болела, но предпочитала не рассказывать друзьям и коллегами о своем недуге.

«У нас не очень принято рассказывать о том, как мы себя чувствуем. Естественно, когда человеку много лет, то по-всякому бывает», - подметила Вера Алентова.

По словам подруги Марии Голубкиной Оксаны Охлобыстиной, актриса тяжело переживала болезнь ее матери, но всегда ухаживала за ней и старалась как можно больше проводить с ней времени. Лариса Голубкина в последнее время жила в медицинском пансионате в Подмосковье с сиделкой.