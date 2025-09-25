Павел Прилучный рассказал, что его не устраивает в Зепюр Брутян

Павел Прилучный в целом доволен своим выбором. Он дал понять, что Зепюр Брутян его во всем устраивает. Но все же указал на недостаток супруги.
"Лень. Я такой же абсолютно, но я себя иногда заставляю, а ее заставляю тоже я, а не она себя", — цитирует Павла Прилучного OK!
При этом Павел Прилучный назвал Зепюр безупречной. Актер уточнил, что на сто процентов доверяет своей жене. А она — ему.
Когда поженились Брутян и Прилучный?
Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились 25 августа 2022 года. В апреле 2023 года у пары родился сын Микаэль. Прилучный в восторге от малыша, который растет настоящим вундеркиндом.
"В два с половиной года он уже говорит на трех языках — на английском, русском и немного на армянском. Он очень толковый, очень смышленый, у него очень серьезный взгляд, осознанный, будто бы ему не 2,5, а 22. Я просто кайфую от этого товарища", — поделился Павел Прилучный.
Брак с Зепюр Брутян для Павла Прилучного второй по счету. До нее он был женат на актрисе Агате Муцениеце. В этом браке родились сын и дочка.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались со скандалом. Они до недавнего времени судились за место проживания сына Тимофея. В итоге суд постановил, что мальчик должен жить в семье мамы.
Агата Муцениеце в августе вышла замуж за Петра Дрангу. Как и Прилучный с Брутян, Муцениеце и Дранга поженились 25 августа. Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org допускала, что таким образом Агата хотела насолить бывшему мужу.