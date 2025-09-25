Павел Прилучный рассказал, что его не устраивает в Зепюр Брутян

Актер Павел Прилучный сделал неожиданное признание о жене. Он раскрыл, что его раздражает в красавице Зепюр Брутян. Какой же главный недостаток у молодой супруги Павла Прилучного?

Что Павел Прилучный сказал о Зепюр Брутян

Павел Прилучный в целом доволен своим выбором. Он дал понять, что Зепюр Брутян его во всем устраивает. Но все же указал на недостаток супруги.

"Лень. Я такой же абсолютно, но я себя иногда заставляю, а ее заставляю тоже я, а не она себя", — цитирует Павла Прилучного OK!

При этом Павел Прилучный назвал Зепюр безупречной. Актер уточнил, что на сто процентов доверяет своей жене. А она — ему.

Когда поженились Брутян и Прилучный?

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились 25 августа 2022 года. В апреле 2023 года у пары родился сын Микаэль. Прилучный в восторге от малыша, который растет настоящим вундеркиндом.