Павел Прилучный рассказал, что его не устраивает в Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press

Павел Прилучный назвал Зепюр Брутян ленивой женщиной

Актер Павел Прилучный сделал неожиданное признание о жене. Он раскрыл, что его раздражает в красавице Зепюр Брутян. Какой же главный недостаток у молодой супруги Павла Прилучного?

Что Павел Прилучный сказал о Зепюр Брутян

Павел Прилучный в целом доволен своим выбором. Он дал понять, что Зепюр Брутян его во всем устраивает. Но все же указал на недостаток супруги.

"Лень. Я такой же абсолютно, но я себя иногда заставляю, а ее заставляю тоже я, а не она себя", — цитирует Павла Прилучного OK!

При этом Павел Прилучный назвал Зепюр безупречной. Актер уточнил, что на сто процентов доверяет своей жене. А она — ему.

Когда поженились Брутян и Прилучный?

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились 25 августа 2022 года. В апреле 2023 года у пары родился сын Микаэль. Прилучный в восторге от малыша, который растет настоящим вундеркиндом.

"В два с половиной года он уже говорит на трех языках — на английском, русском и немного на армянском. Он очень толковый, очень смышленый, у него очень серьезный взгляд, осознанный, будто бы ему не 2,5, а 22. Я просто кайфую от этого товарища", — поделился Павел Прилучный.

Павел Прилучный с сыном Микаэлем. Фото: соцсети Павла Прилучного

Ранее Павел Прилучный высказывался о браке с Брутян. Он признавался, что они с Зепюр буквально вцепились друг в друга.

На ком раньше был женат Прилучный?

Брак с Зепюр Брутян для Павла Прилучного второй по счету. До нее он был женат на актрисе Агате Муцениеце. В этом браке родились сын и дочка.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались со скандалом. Они до недавнего времени судились за место проживания сына Тимофея. В итоге суд постановил, что мальчик должен жить в семье мамы.

Агата Муцениеце в августе вышла замуж за Петра Дрангу. Как и Прилучный с Брутян, Муцениеце и Дранга поженились 25 августа. Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org допускала, что таким образом Агата хотела насолить бывшему мужу.

