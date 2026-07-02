Отец Фриске: «Шепелев так и не связался с Орловой, она писала — не отвечает»

Ольга Орлова, близкая подруга Фриске и крестная мать ее сына Платона, в день памяти певицы обратилась к Шепелеву с просьбой разрешить ей встретиться с крестником.

Телеведущий ответил, что напишет ей в личные сообщения, после чего в СМИ появилась информация о возможной встрече при условии полного запрета на фото- и видеосъемку. Однако этого так и не случилось.

«Шепелев так и не связался с Орловой. Ничего такого не было, он так и не вышел на связь. Она писала — не отвечает. Ему лишь и надо, чтобы написали про него. Опять хочет на телевидение попасть, бездарь», — заявил Владимир Фриске.

Конфликт между родственниками Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым длится не первый год. Близкие певицы неоднократно пытались организовать встречу с Платоном, но телеведущий отказывался, объясняя это опасениями, что ребенка хотят задействовать в телепроектах.

Ранее Владимир Фриске даже пригрозил лишить внука наследства, заявив о готовности переписать имущество на свою внучку — дочь младшей дочери Натальи.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием. Ее сыну Платону на тот момент было всего два года. Отец певицы Владимир Фриске неоднократно критиковал Шепелева за то, что тот препятствует общению родственников с мальчиком.

Семья Фриске несколько раз обращалась в суд, но процесс не привел к изменениям. По данным СМИ, телеведущий продал квартиру на юге России, а после переезда в новое жилье перестал пускать родственников Жанны к внуку.

Сам Шепелев в ответ заявлял, что общается с Платоном и ограждает его от лишнего внимания. Телеведущий также подал встречный иск о защите чести и достоинства, что еще больше обострило отношения.

В 2024 году стало известно, что они с сыном переехали жить в новую квартиру на западе Москвы. Платон уже учится в школе и занимается танцами, а сам Шепелев продолжает сотрудничать с телеканалами.