Шепелев выдвинул условие для встречи сына Платона с крестной Орловой

По словам Шепелева, он не препятствует общению сына с крестной, но ставит одно принципиальное условие: встречи должны проходить без фото- и видеосъемки с последующей публикацией в соцсетях.

Он считает, что личная жизнь ребенка не должна быть достоянием общественности.

«Ольга Орлова — крестная Платона. Они давно не виделись. Если она хочет встретиться с Платоном — пожалуйста, я готов это организовать. Но без камер, без публикаций в Instagram. Это частная жизнь ребенка», — цитирует Шепелева источник.

Напомним, что после смерти Жанны Фриске в 2015 году между Дмитрием Шепелевым и родственниками певицы разгорелся конфликт. Родители Жанны обвиняли Шепелева в том, что он препятствует их общению с внуком.

В этой ситуации Ольга Орлова, близкая подруга Фриске, встала на сторону семьи певицы, что привело к охлаждению ее отношений с Шепелевым.

Сам Шепелев неоднократно заявлял, что не запрещает сыну видеться с родственниками и крестной, но настаивает на сохранении приватности. По его словам, любые встречи должны проходить без внимания прессы и соцсетей, чтобы не травмировать ребенка.

Ольга Орлова действительно является крестной матерью Платона. Жанна Фриске выбрала ее в крестные для своего сына в 2011 году, когда мальчику было всего несколько месяцев.

После смерти певицы Орлова неоднократно публично высказывалась в поддержку семьи Фриске, что усугубило ее отношения с Шепелевым.

Сама Орлова в интервью заявляла, что очень скучает по Платону и хотела бы видеть его чаще. Однако на данный момент встреча так и не состоялась.