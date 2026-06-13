«Не злишься на сына?»: ответ Жанны Фриске, от которого плачут даже спустя 11 лет

15 июня 11 лет назад умерла Жанна Фриске. Ей было 40 лет, а ее сыну Платону - всего 2 года. «Телепрограмма» рассказывает, как за эти два года певица успела подарить любовь своему единственному ребенку.

Первый год: «Сил хватало на 20 минут»

Через два месяца после родов у Жанны Фриске диагностировали глиобластому - неоперабельную опухоль головного мозга. Фриске с отцом своего ребенка, телеведущим Дмитрием Шепелевым проходила лечение в США и Германии, в периоды ремиссии приезжала домой, а одно лето даже провела на курорте с семьей.

В книге «Жанна» Дмитрий Шепелев рассказывает о том, что Фриске, понимая, что скоро ее не станет, стремилась каждый момент ремиссии быть рядом со своим ребенком.

Сентябрь 2013 года, Гамбург, палата № 316 немецкой онкологической клиники UKE.

Жанна проведет здесь несколько месяцев, ей проводят курсы химиотерапии, Дмитрий поселился с ней. В отеле через дорогу - мама Жанны с пятимесячным Платоном. После завтрака и обхода приносят Платона. Шепелев пишет: «Жанна слишком слаба, чтобы держать сына на руках. Помогаю ей усесться на кровати. Усаживаю сына рядом. Платон, обливаясь слюнками, ползает по маме, безошибочно реагируя на запах самого дорогого в жизни человека. И Жанна счастливо улыбается…

В клинике Гамбурга Платон мог находиться с мамой столько, сколько у нее было сил. Увы, сил у моей любимой немного: хватает минут на двадцать. После встречи с Платоном - короткий сон-передышка, физиотерапевт, передышка, процедуры, обед, снова сон. А после - инвалидная коляска и прогулка в соседнем парке, потом в кафе за стаканом ее любимого кофе латте, и назад, в палату...»

Второй год: мамино счастье

Март 2014 года, Лос-Анджелес, клиника «Синайские кедры». Сюда Дмитрий и Жанна прилетают вдвоем. Фриске проходит лечение экспериментальным лекарством - иммунным модулятором. Лечение дало результат - исчезли приступы головной боли, судороги, панические атаки, апатия. Шепелев арендует на лето дом на побережье в Юрмале, где так нравилось Жанне.

В доме поселились Жанна и Дмитрий с сыном, мама певицы. Приезжали их навещать подруги и сестра Жанны. Певица занялась лечебной физкультурой, йогой и даже разок села за руль, хотя видела уже плохо.

Ей стало лучше, что сразу почувствовал ее ребенок: «Итак, Жанна активно тренируется. До сих пор перед глазами картинка, как она, очень довольная собой, выполняет сложную асану, а на тренировочном мате между маминых ног играет маленький Платон… Жанна и Платон как будто бы идут параллельными курсами. Она выкарабкивается из тяжелейшей болезни, а Платон развивается.

Удивительно, что чуть ранее и Платон, и Жанна пошли в один день. Она впервые встала с инвалидного кресла и самостоятельно сделала первые шаги. И он в этот же день сделал первый шаг… Жанна и Платон иногда играют дома, иногда на лужайке. Она называет его «мамино счастье»…

Жанна усаживает Платона на колени за обеденным столом и заботливо кормит. Кажется, Платон уже привык к тому, что мама рядом, никуда не исчезнет, ее можно потрогать и обнять. И она наслаждается каждым мгновением с ним. Каждое утро, проснувшись, сын первым делом шлепает босыми ножками в мамину спальню, забирается в ее кровать, и они валяются обнявшись. Жанна хорошеет, веселеет, строит планы...»

В сентябре семья вернулась в Москву. Жанна, Дмитрий и Платон втроем ходили обедать в любимое французское кафе, все внимание дома поглощал Платон. Накануне Нового, 2015 года они вместе посетили четыре детских спектакля. В начале 2015-го Жанне стало хуже, они с Димой опять полетели в Лос-Анджелес. Лучше ей уже не станет.

Шепелев в своей книге затрагивает тему, которую часто обсуждали на ток-шоу: «Некоторые врачи выдвигали предположение: катализатором рака могла стать беременность. Не берусь судить. В разговорах мы почти не касались этой темы. Только однажды я аккуратно спросил: ты никак это не связываешь, не злишься на сына? Жанна ответила: было бы ужасно горько страдать так, как страдаем мы, если бы в нашей жизни не было Платона. Ради него мы обязаны пройти все эти испытания...»

P.S.

Сейчас Платону 13 лет, он учится в престижной частной школе, третий год занимается баскетболом в спортивной школе олимпийского резерва. Умеет играть на гитаре. Много путешествует по миру на каникулах со своей новой семьей. Отец старается сделать детство Платона счастливым. Дмитрий Шепелев женился на дизайнере Екатерине Тулуповой, у нее есть дочь от предыдущего брака, девочка - ровесница Платона, они дружат. У Шепелева и Тулуповой 5 лет назад родился общий ребенок - сын Тихон.