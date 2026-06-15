Сестра Фриске отреагировала на слова Шепелева о встречах сына с дедом перед телекамерами: «Это бред»

Наталья, сестра покойной Жанны Фриске, в беседе с изданием Super опровергла заявление Дмитрия Шепелева об общении родственников с Платоном.

В своем обращении, приуроченном ко дню памяти Жанны, Дмитрий намекнул, что близкие со стороны матери якобы предлагали встречаться с мальчиком только под запись видеокамер.

Наталья Фриске о Дмитрии Шепелеве: «Лишь бы ему только выйти на публику, и чтобы о нем опять поговорили»

По словам Натальи, никаких подобных условий Шепелеву не выдвигалось, однако он по-прежнему запрещает им контактировать с ребенком. Она назвала его слова «полнейшим бредом» и подчеркнула, что семья просто хочет увидеть Платона. Когда она попыталась передать племяннику подарок на день рождения, последовал отказ.

«Полнейший бред, как обычно у Димы, лишь бы ему только выйти на публику, и чтобы о нем опять поговорили и бедненького пожалели. Во-первых, он постоянно отнекивался, придумывал то болезни, то прописал ребенка в Беларуси, что ребенок не живет в России, ребенок не живет в Москве», - отметила Наталья Фриске.

Дмитрий Шепелев, по версии Натальи Фриске, постоянно уклонялся от встреч

Наталья также подчеркнула, что Шепелев постоянно уклонялся от встреч, ссылаясь на болезни ребенка. Правда, однажды он все же назначил встречу где-то в Беларуси, по адресу, который родственники не смогли идентифицировать.

Кроме того, сестра Жанны добавила, что готова предоставить все переписки в подтверждение своих слов, и призвала Шепелева не рассказывать «сказки».

Напомним, спор вокруг общения с Платоном длится уже 11 лет. Родители Жанны, прежде всего, ее отец Владимир Фриске и ее сестра утверждают, что после смерти певицы Шепелев полностью ограничил их доступ к внуку и племяннику.

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