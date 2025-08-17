"Свекровь? Мечтай, девочка, дальше": как в Сети отреагировали на слова Вали Ивановой о маме Тимати — расшаркалась

С чего все началось

Хейтить семейство Тимати начали несколько дней назад. Мама рэпера, Симона Юнусова, показала в личном блоге кадры с родов Валентины Ивановой. Симона не просто присутствовала на них, она перерезала пуповину новорожденной внучке.

Это спровоцировало негативную реакцию в соцсети. Все давно считают, что 42-летний Тимати все еще не сепарировался от матери. А тут получили такое подтверждение своей правоте!

Валя Иванова немедленно встала на защиту Симоны. В личном блоге она посвятила ей пост. В публикации Валя назвала маму Тимати свекровью.

Она спела ей дифирамбы. И фактически расшаркалась перед Симоной. Валя заявила, что ей повезло.

К тому же Валя засветила кольцо на том самом пальце. Таким образом она как бы намекнула, что Тимати женился на ней. Но и это в Сети подвергли сомнению.

Никаких официальных заявлений на счет смены своего матримониального статуса рэпер пока не делал. Он лишь показал фото новорожденной дочери в личном блоге. Эмма родилась 2 августа.