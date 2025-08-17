"Свекровь? Мечтай, девочка, дальше": как в Сети отреагировали на слова Вали Ивановой о маме Тимати — расшаркалась

В Сети с большой долей скепсиса отнеслись к словам Вали Ивановой о маме рэпера Тимати, Симоне Юнусовой. Та назвала Симону свекровью. За это Валентину подняли на смех.
Реакция пользователей на слова Вали Ивановой
Пользователи сочли, что Валя Иванова слишком торопится, называя Симону своей свекровью. Избраннице Тимати напомнили об участи ее предшественниц. Многие считают, что Тимати скоро бросит и Валентину.
"Свекровь? Мечтай, девочка, дальше", — скептически заметила Светлана.
"Какая на фиг свекровь? Очередная, родившая от ее сыночка", — высказалась Татьяна Рипанова.
"Это слов нет, свекрови осталось в постель залезть и советовать, как лучше сыну с женщиной заняться любовью. Это надо — плодят детей, и все плохи для ее сына. А она и не даст ему жить ни с кем", — уверена Николь Любимкина.
"Ага, скоро пошлет ее и новую найдет", — спрогнозировала развитие событий Яна Корс.
"Ну какая женитьба, еще столько неоплодотворенных моделей", — съязвила Юлия В.
Мама Тимати со старшей внучкой Алисой. Фото: соцсети Симоны Юнусовой
С чего все началось
Хейтить семейство Тимати начали несколько дней назад. Мама рэпера, Симона Юнусова, показала в личном блоге кадры с родов Валентины Ивановой. Симона не просто присутствовала на них, она перерезала пуповину новорожденной внучке.
Это спровоцировало негативную реакцию в соцсети. Все давно считают, что 42-летний Тимати все еще не сепарировался от матери. А тут получили такое подтверждение своей правоте!
Валя Иванова немедленно встала на защиту Симоны. В личном блоге она посвятила ей пост. В публикации Валя назвала маму Тимати свекровью.
Она спела ей дифирамбы. И фактически расшаркалась перед Симоной. Валя заявила, что ей повезло.
К тому же Валя засветила кольцо на том самом пальце. Таким образом она как бы намекнула, что Тимати женился на ней. Но и это в Сети подвергли сомнению.
Никаких официальных заявлений на счет смены своего матримониального статуса рэпер пока не делал. Он лишь показал фото новорожденной дочери в личном блоге. Эмма родилась 2 августа.
Читайте также:
Добавить комментарий