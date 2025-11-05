Наследство Юрия Николаева: квартира с видом на Москву-реку и просторный дом на Истре

Не стало легендарного телеведущего Юрия Николаева. Причиной смерти ведущего является рак, с которым он боролся на протяжении многих лет. К счастью, последние дни Юрия Александровича были согреты теплом и уютом семейного очага.

Квартира с видом на Москву-реку

Звездный телеведущий с женой Элеонорой жили в просторной квартире на московской набережной, из окон которой открывается панорамный вид. В обзор попадают Воробьевы горы с МГУ, знаменитая гостиница и высотка МИДа.

Как писал сайт "РИА Новости Недвижимость", квартиру в этом доме Николаев купил более 10 лет назад на этапе котлована. Путь к новоселью занял восемь лет, за это время супруги продали жилье на Фрунзенской набережной и полтора года снимали квартиру. Они заселились сразу после сдачи дома и почти год были его первыми и единственными жильцами. А жилье действительно стоило того, чтобы ждать его.

Просторные и светлые комнаты, шикарный вид на Москва-реку и внимание к деталям…

Как рассказывал телеведущий, его дом — это место, где нет ничего случайного. А каждый предмет в нем — это напоминание о людях или значимых моментах жизни.

Особую ценность представляют настенные часы, которые ему преподнес друг Влад Листьев. Николаев с теплотой вспоминал их дружбу, которая связывала обе семьи.

Другой пример — мебель, перешедшая по наследству от родителей. Ее обновили, и она обрела новую жизнь.

Или, например, статуэтку в виде головы богини, выполненную из удивительно тяжелого камня, Юрию подарила его давняя подруга. Она советовала ведущему подержать руки на скульптуре, чтобы день прошел хорошо.

Над дизайном всей квартиры работали подруги семьи — Альбина Листьева и Ксения Ярмольник. Но кабинет Николаев обустраивал лично, полагаясь на свой вкус.

Как рассказывал Юрий Александрович, в его рабочем пространстве нет ничего лишнего — только большой стол, кресло и шкафы с книгами.

Для ведущего книги были не просто хобби, а сама жизнь. Он собрал большую и хорошую библиотеку.