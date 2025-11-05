Наследство Юрия Николаева: квартира с видом на Москву-реку и просторный дом на Истре

Не стало легендарного телеведущего Юрия Николаева. Причиной смерти ведущего является рак, с которым он боролся на протяжении многих лет. К счастью, последние дни Юрия Александровича были согреты теплом и уютом семейного очага.
Квартира с видом на Москву-реку
Звездный телеведущий с женой Элеонорой жили в просторной квартире на московской набережной, из окон которой открывается панорамный вид. В обзор попадают Воробьевы горы с МГУ, знаменитая гостиница и высотка МИДа.
Как писал сайт "РИА Новости Недвижимость", квартиру в этом доме Николаев купил более 10 лет назад на этапе котлована. Путь к новоселью занял восемь лет, за это время супруги продали жилье на Фрунзенской набережной и полтора года снимали квартиру. Они заселились сразу после сдачи дома и почти год были его первыми и единственными жильцами. А жилье действительно стоило того, чтобы ждать его.
Просторные и светлые комнаты, шикарный вид на Москва-реку и внимание к деталям…
Как рассказывал телеведущий, его дом — это место, где нет ничего случайного. А каждый предмет в нем — это напоминание о людях или значимых моментах жизни.
Особую ценность представляют настенные часы, которые ему преподнес друг Влад Листьев. Николаев с теплотой вспоминал их дружбу, которая связывала обе семьи.
Другой пример — мебель, перешедшая по наследству от родителей. Ее обновили, и она обрела новую жизнь.
Или, например, статуэтку в виде головы богини, выполненную из удивительно тяжелого камня, Юрию подарила его давняя подруга. Она советовала ведущему подержать руки на скульптуре, чтобы день прошел хорошо.
Над дизайном всей квартиры работали подруги семьи — Альбина Листьева и Ксения Ярмольник. Но кабинет Николаев обустраивал лично, полагаясь на свой вкус.
Как рассказывал Юрий Александрович, в его рабочем пространстве нет ничего лишнего — только большой стол, кресло и шкафы с книгами.
Для ведущего книги были не просто хобби, а сама жизнь. Он собрал большую и хорошую библиотеку.
Было у него и особое увлечение — коллекция редких словарей, среди которых выделялся экземпляр 1948 года. Но в итоге Николаев раздал их.
Отдельным преимуществом он считал выход на балкон, где можно посидеть в одиночестве, помечтать и полюбоваться окружающей обстановкой.
Свой день же Юрий Николаев обычно начинал с кухни, где открывалась панорама на реку, и чашки кофе в руках.
Это пространство выполняет и роль гостиной. Как рассказывал ведущий , все приходящие к нему люди сразу направляются именно сюда. Он объяснял это национальной особенностью. "У нас в России как-то повелось, что самые душевные разговоры происходят на кухне", — считал звезда экрана.
Коллекция Юрия Николаева состояла из множества презентов от друзей: картин, сувениров, аксессуаров для сигар и других вещей.
"Моим друзьям легко меня радовать, — делился телеведущий. — Все в курсе моих увлечений: кто-то дарит хьюмидоры, зная, что я курю сигары, другие преподносят эксклюзивные теннисные аксессуары или качественные кии для бильярда, а кто-то выбирает что-то из охотничьего снаряжения".
Такое разнообразие хобби и правда давало друзьям Юрия Александровича большой простор для выбора подарков. Николаев также увлекался пилотированием, но в последнее время "история с полетами" завершилась.
"Мне безумно нравятся самолеты, эстетика всех воздушных кораблей, я вижу в этом красоту. Но пилотирование самолета — это не как на автомобиле: получил права, год не садился за руль, потом снова сел и поехал.
Тут лицензию нужно постоянно подтверждать. А на это нужно время, которого, увы, у меня нет", — объяснял Юрий Николаев.
Просторный дом на Истре
У ведущего был и дом на природе. Участок на Истре, недалеко от реки и Ново-Иерусалимского храма, Николаев купил в 80-х годах, чтобы его больная мать могла дышать свежим воздухом. Перебрав множество вариантов, он остановился на этой даче, найденной через "знакомых знакомых".
Изначальное строение было существенно переделано и расширено. Так появился основательный дом с теннисным кортом, похожий на фамильное имение. Цены на подобные дома в округе стартуют от 20 миллионов рублей.
Кому Юрий Николаев оставил имущество
По сведениям "Комсомольской правды", еще при жизни Юрий Николаев оформил загородный дом на своих племянников. И его супруга Элеонора Александровна была согласна с этим решением.
По закону единственной наследницей первой очереди после смерти Юрия является именно его жена. Теперь ей принадлежит квартира, в которой они вдвоем любовались видом на Москву-реку из своего окна. Однако племянница пообещала дяде, что будет поддерживать Элеонору.
