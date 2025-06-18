На смерть Теняковой отреагировала Поплавская: "Спасибо, Наталья Максимовна, за ваши роли"

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская скорбит о смерти звезды фильма 'Любовь и голуби' Натальи Теняковой. Поплавская
"До последнего Тенякова служила в МХТ имени Чехова. В театре назвали ее уход фундаментальной, подкашивающей потерей. Какая глубокая характеристика. Теряем великих, фундаментальных актеров. Но она прожила достойную жизнь, полную творчества, полную зрительской любви. Спасибо, Наталья Максимовна, за ваши роли. Они останутся в наших сердцах навсегда!" — написала Яна Поплавская.
Наталья Тенякова в роли бабы Шуры в фильме 'Любовь и голуби'. Фото: кадр фильма, 1984 год
Наталья Тенякова умерла в ночь на 18 июня. Она скончалась во сне. Причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность. Наталье Теняковой было 80 лет.
Наталья Максимовна была вдовой Сергея Юрского. В браке с ним она прожила почти 50 лет, с 1970 по 2019 годы. У супругов есть дочь, Дарья Юрская. Она тоже актриса.
Сергея Юрского не стало в феврале 2019 года. Наталья Тенякова пережила мужа на шесть лет.
Похоронят актрису рядом с мужем, на Троекуровском кладбище Москвы. Пока дата прощания с Натальей Теняковой не озвучена.
Поклонники звезды театра и кино скорбят о ее смерти. В соцсетях они передают слова соболезнования семье актрисы. Люди с сожалением говорят о том, что уходит эпоха по-настоящему талантливых артистов. Глыб.
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