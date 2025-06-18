На смерть Теняковой отреагировала Поплавская: "Спасибо, Наталья Максимовна, за ваши роли"

Наталья Тенякова умерла в ночь на 18 июня. Она скончалась во сне. Причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность. Наталье Теняковой было 80 лет.

Наталья Максимовна была вдовой Сергея Юрского. В браке с ним она прожила почти 50 лет, с 1970 по 2019 годы. У супругов есть дочь, Дарья Юрская. Она тоже актриса.

Сергея Юрского не стало в феврале 2019 года. Наталья Тенякова пережила мужа на шесть лет.

Похоронят актрису рядом с мужем, на Троекуровском кладбище Москвы. Пока дата прощания с Натальей Теняковой не озвучена.

Поклонники звезды театра и кино скорбят о ее смерти. В соцсетях они передают слова соболезнования семье актрисы. Люди с сожалением говорят о том, что уходит эпоха по-настоящему талантливых артистов. Глыб.