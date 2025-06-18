Как Наталья Тенякова ушла от мужа ради Сергея Юрского и жила последние годы

Ушла из жизни знаменитая актриса, народная артистка России Наталья Тенякова — та самая баба Шура из комедии "Любовь и голуби". Свою самую звездную роль она сыграла всего в 38 лет. Но талант перевоплощения был настолько огромен, что не только Станиславский сказал бы: "Верю".
Сама же Наталья Максимовна верила в свой родной театр — МХТ им. Чехова и любимого мужа. С Сергеем Юрским, кстати, своим партнером по фильму "Любовь и голуби", они прошли рука об руку всю жизнь.
Как Лев Додин предпринимал попытку самоубийства
Но первым мужем Теняковой стал однокурсник Лев Додин — будущий знаменитый режиссер. В студенчестве он осыпал любимую девушку цветами, слагал стихи, стоял под ее окном и в дождь, и в снег. А однажды он предпринял попытку самоубийства. И Тенякова сдалась под таким напором.
Она не могла допустить трагедии и надеялась, что со временем сможет полюбить этого преданного юношу. Их любовь больше напоминала дружбу. Они жили в коммунальной квартире без выяснений отношений и страстей, пока однажды Наталья не влюбилась в Сергея Юрского.
Влюбленность в Сергея Юрского как солнечный удар
Тогда он был кумиром ленинградской публики и блистал в постановках Георгия Товстоногова. Юная Тенякова оказалась на одной сцене с Юрским, получив роль в спектакле "Большая кошачья сказка". И потеряла голову с первой же репетиции.
После этого Наталья сразу призналась мужу: "Я полюбила другого". Узнав о Юрском, Лев Додин лишь махнул рукой: "Это просто театральная интрижка. Пройдет". Но вскоре Наталья ушла от супруга.
Несколько лет она восхищалась кумиром издалека, окончила институт и стала актрисой "Ленкома". Судьба вновь свела их в БДТ.
К тому времени Сергей Юрский устал от ревнивой гражданской жены Зинаиды Шарко. Артистка угрожала Юрскому самоубийством, если он уйдет от нее. Но, несмотря на такие угрозы, он ушел от Шарко в никуда и снял квартиру.
Встретив Наталью Тенякову снова на сцене БДТ, актер ответил на ее чувства. Вскоре между ними вспыхнула взаимная любовь, про которую Тенякова говорила: "Как солнечный удар".
В 1970 году влюбленные сыграли свадьбу. И вскоре у них родилась дочь Дарья. Наталья Тенякова постепенно завоевывала популярность, не уступая мужу. Товстоногов создавал спектакли специально для нее, кинокарьера тоже шла в гору.
Наталья Тенякова и Сергей Юрский в фильме "Любовь и голуби"
Как Наталья Тенякова поддержала мужа в тяжелые годы
Однако спустя несколько лет Сергей Юрский внезапно превратился в опального человека. Его имя исчезло с афиш, его перестали снимать, объявив диссидентом.
Актеру пришлось покинуть Ленинград и переехать в Москву в надежде на лучшее. Узнав о том, что он оказался в "черном списке", Тенякова немедленно отправилась в ЗАГС и сменила свою фамилию на фамилию мужа. Так она выразила ему свою поддержку.
Поначалу супругам приходилось несладко. Они обивали пороги столичных театров, но их никуда не брали. Олег Ефремов хотел взять Юрского во МХАТ, но получил четкий запрет "сверху".
В конце концов, актера приняли в Театр имени Моссовета. Вскоре и Тенякова нашла работу — в труппе МХТ имени Чехова. Этому театру Наталья Максимовна хранила верность всю жизнь. Впрочем, как и мужу.
Наталья Тенякова. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
Как Наталья Тенякова жила в последние годы
В 2019 году Сергея Юрского не стало. Артистке казалось, что все рухнуло... Она больше не могла оставаться в их квартире, где все напоминало об их совместной жизни. Наталья переехала к дочери, где было немного легче…
Пережить горе и залечить душевные раны Наталье Теняковой помогла и любимая сцена МХТ им. Чехова.
В последние годы ее можно было увидеть в спектаклях: "Юбилей ювелира", "Офелия боится воды", "Говорит Москва".
В гримерке артистки всегда висел портрет мужа.
Справка
Наталья Максимовна Тенякова (по паспорту — Юрская) — советская и российская актриса театра, кино, озвучивания и дубляжа, народная артистка Российской Федерации.
Родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), курс Бориса Зона.
Дебютировала в кино в 1966 году, в фильме "Старшая сестра". В картине она сыграла роль Лиды Рязаевой. Но широкую известность ей принесла роль бабы Шуры в комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби".
С конца 1980-х она служила в МХТ имени Чехова, где сыграла десятки ролей. Среди знаковых работ — спектакли "Трехгрошовая опера", "Вдовий пароход" и "Ретро".
Первым мужем был режиссер Лев Додин, но брак оказался недолгим. В 1970 году она встретила Сергея Юрского. Со вторым супругом актриса прожила почти 50 лет, до его смерти в 2019 году.
У пары родилась дочь Дарья Юрская, ставшая актрисой МХТ и заслуженной артисткой России.
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