Как Наталья Тенякова ушла от мужа ради Сергея Юрского и жила последние годы

Ушла из жизни знаменитая актриса, народная артистка России Наталья Тенякова — та самая баба Шура из комедии "Любовь и голуби". Свою самую звездную роль она сыграла всего в 38 лет. Но талант перевоплощения был настолько огромен, что не только Станиславский сказал бы: "Верю".

Сама же Наталья Максимовна верила в свой родной театр — МХТ им. Чехова и любимого мужа. С Сергеем Юрским, кстати, своим партнером по фильму "Любовь и голуби", они прошли рука об руку всю жизнь.

Как Лев Додин предпринимал попытку самоубийства

Но первым мужем Теняковой стал однокурсник Лев Додин — будущий знаменитый режиссер. В студенчестве он осыпал любимую девушку цветами, слагал стихи, стоял под ее окном и в дождь, и в снег. А однажды он предпринял попытку самоубийства. И Тенякова сдалась под таким напором.

Она не могла допустить трагедии и надеялась, что со временем сможет полюбить этого преданного юношу. Их любовь больше напоминала дружбу. Они жили в коммунальной квартире без выяснений отношений и страстей, пока однажды Наталья не влюбилась в Сергея Юрского.

Влюбленность в Сергея Юрского как солнечный удар

Тогда он был кумиром ленинградской публики и блистал в постановках Георгия Товстоногова. Юная Тенякова оказалась на одной сцене с Юрским, получив роль в спектакле "Большая кошачья сказка". И потеряла голову с первой же репетиции.

После этого Наталья сразу призналась мужу: "Я полюбила другого". Узнав о Юрском, Лев Додин лишь махнул рукой: "Это просто театральная интрижка. Пройдет". Но вскоре Наталья ушла от супруга.

Несколько лет она восхищалась кумиром издалека, окончила институт и стала актрисой "Ленкома". Судьба вновь свела их в БДТ.

К тому времени Сергей Юрский устал от ревнивой гражданской жены Зинаиды Шарко. Артистка угрожала Юрскому самоубийством, если он уйдет от нее. Но, несмотря на такие угрозы, он ушел от Шарко в никуда и снял квартиру.

Встретив Наталью Тенякову снова на сцене БДТ, актер ответил на ее чувства. Вскоре между ними вспыхнула взаимная любовь, про которую Тенякова говорила: "Как солнечный удар".

В 1970 году влюбленные сыграли свадьбу. И вскоре у них родилась дочь Дарья. Наталья Тенякова постепенно завоевывала популярность, не уступая мужу. Товстоногов создавал спектакли специально для нее, кинокарьера тоже шла в гору.