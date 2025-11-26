Наследство Всеволода Шиловского: собственный театр и трехкомнатная квартира в Москве

Ушел из жизни знаменитый актер и режиссер Всеволод Шиловский. На его счету сотни ролей в театре и кино. Широкая публика помнит и любит Всеволода Николаевича по ролям в картинах "Любимая женщина механика Гаврилова", "Военно-полевой роман", "Интердевочка" и многим другим ярким работам. Как правило, это были эпизоды, но они становились украшением этих фильмов.
Театр-студия Всеволода Шиловского
А в 2017 году Всеволод Николаевич основал собственный театр-студию, куда пригласил своих студентов. В 2023 году, специально к 85-летию актера, театру выделили собственное помещение — небольшой, но очень уютный подвальчик на улице Петровка. Этот подвальчик Всеволод Шиловский называл своим "маленьким МХАТом", любил и ценил его.
А еще Всеволод Николаевич очень трепетно относился к тем домам, где проходила его повседневная жизнь. Артист рассказывал, что в детстве вместе с семьей жил на берегу Яузы, где снималась знаменитая советская лента "Верные друзья".
"У нас в Останкине была громадная квартира. Маме пришлось работать на авиамоторном заводе, так как отец был на фронте. И были вынуждены несколько раз менять квартиру на меньшую…" — рассказывал актер.
Всеволод Шиловский. Фото: Алексей Мощенков / Global Look Press
Всеволод Шиловский и его уютный дом
С 2003 года актер вместе с семьей жил в трехкомнатной квартире на Селезневской улице. Как рассказывал журналистам артист, атмосферу в доме создавала его жена Наталья Цехановская (ушла из жизни в феврале 2025 года). Она известная арфистка, победительница международных конкурсов. И благодаря Наталье Киприяновне, увлекавшейся коллекционированием антикварной мебели, семейный дом обрел нынешние черты.
"Вот эта горка, например, досталась нам от сына Аллы Константиновны Тарасовой — царицы среди всех актрис. Это тоже ведь память о МХАТе. А этот стол раздвигается от окна комнаты до конца коридора. Он стоит мощно, красиво, и когда собираются гости, то они балдеют, что можно сидеть за единым столом, не сдвигая ничего — и это прекрасно, — рассказывал Всеволод Шиловский в интервью газете "Квартирный ряд".
— Картины — это подарки талантливых друзей-художников. Лебедей, тяжелых, но красивых, привезли дети из Америки на тридцатилетие свадьбы. Здесь надпись: "Тридцать лет — полет нормальный. Всегда ровняемся на вас". Приятно. Вот, например, маленькие сувенирные шпаги — их преподнес на сторублевой купюре (по православному обычаю) мой друг в день рождения сына".
Всеволод Шиловский. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Тогда Всеволод Шиловский признавался, что любит сидеть в старом кресле и смотреть фильмы. А в келье, как актер называл спальню, он коллекционировал подарки друзей. Например, рисунок петуха авторства актера Юрия Богатырева, награды разных кинофестивалей и знаковые фотографии: с модельером Пьером Карденом в ресторане "Максим", Георгием Жженовым, Николаем Караченцовым, режиссером Валерием Усковым и многими другими талантливыми личностями.
У Всеволода Шиловского остались 51-летний сын Павел и внучка Аглая — ныне известная актриса Аглая Шиловская.
