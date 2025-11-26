Наследство Всеволода Шиловского: собственный театр и трехкомнатная квартира в Москве

Ушел из жизни знаменитый актер и режиссер Всеволод Шиловский. На его счету сотни ролей в театре и кино. Широкая публика помнит и любит Всеволода Николаевича по ролям в картинах "Любимая женщина механика Гаврилова", "Военно-полевой роман", "Интердевочка" и многим другим ярким работам. Как правило, это были эпизоды, но они становились украшением этих фильмов.

Театр-студия Всеволода Шиловского

А в 2017 году Всеволод Николаевич основал собственный театр-студию, куда пригласил своих студентов. В 2023 году, специально к 85-летию актера, театру выделили собственное помещение — небольшой, но очень уютный подвальчик на улице Петровка. Этот подвальчик Всеволод Шиловский называл своим "маленьким МХАТом", любил и ценил его.

А еще Всеволод Николаевич очень трепетно относился к тем домам, где проходила его повседневная жизнь. Артист рассказывал, что в детстве вместе с семьей жил на берегу Яузы, где снималась знаменитая советская лента "Верные друзья".