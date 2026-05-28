«Не зовите, если он вам неприятен»: Гулькина встала на защиту пожилых артистов после критики Кушанашвили

Певица Наталия Гулькина в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала призывы журналиста Отара Кушанашвили к пожилым артистам об уходе со сцены. Гулькина дала понять, что этот вопрос находится за рамками чьей-либо компетенции. И выразила недоумение по поводу того, почему этого не понимает Отар.

«Каждому артисту свое время назначает зритель, который хочет его слушать или не хочет. Артист категорически не должен уходить со сцены, если он нужен зрителю. И я удивлена, что Отар Кушанашвили, такой умный человек, говорит такие неправильные вещи», — высказалась Наталия Гулькина.

Певица выразила солидарность с журналистом в вопросе внешнего вида звезд. Она считает, что на сцене артист должен выглядеть презентабельно. Но при этом нашла вполне логичное объяснение тому, почему некоторые пожилые знаменитости выглядят не очень хорошо.

«Внешность артиста имеет значение. Но это личное дело человека. Пусть Отар Серову об этом скажет лично. А так. Если выходит человек на сцену, конечно, нужно быть в форме. Но иногда так бывает: прозвучала песня в каком-то сериале, и артист вдруг вновь стал популярен. А он сидел до этого на кухне и ел картошку с мясом. И тут его начали приглашать на сцену опять. Все неожиданно произошло. Он же не может резко взять и похудеть, изменить свой облик. Осуждать за это, наверное, не стоит. Ну не зовите, если он вам неприятен», — добавила Наталия Гулькина.

Отар Кушанашвили в своем подкасте «Заходи! Гостем будешь» устроил разнос двум исполнителям Александру Серову и Алексею Глызину. Он заявил, что те уже выглядят плохо и на сцене выглядят странно. Про Серова Отар заявил, что он во время выступлений «чешет гениталии и харкается». Серов в ответ в беседе с Teleprogramma.org назвал Кушанашвили гонщиком и матерщинником.

