«Никто себя не навязывает»: Серов назвал «гонщиком» Кушанашвили, заявившего, что ему пора уходить со сцены

Александр Серов в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на слова журналиста Отара Кушанашвили о представителях так называемой старой гвардии шоу-бизнеса. Отар заявил, что многим из них пора уйти со сцены и не позориться.

Александр Серов согласился с Отаром. Но только отчасти.

«Наверное, он прав. Все непредсказуемо. Если ты в состоянии и есть зритель, надо выходить. А если зрителя нет, то зачем выходить?» — риторически заметил Александр Серов.

Ответил Серов и на слова Кушанашвили о том, что он ведется себя на сцене неподобающе. По словам журналиста, 75-летний Александр Серов «чешет гениталии и харкается». Александр Серов заявил, что Отар, мягко говоря, выдумывает.

«А что он меня видел на сцене? Врет он! Я его не видел лет пятнадцать. Что, я не знаю, кто такой Отар? Он «гонщик» и матершинник! Никто себя не навязывает. Есть сольные концерты, есть корпоративы. Сольные, конечно, уже тяжеловато, но пока еще что-то движется», — заявил Александр Серов.

Отар Кушанашвили ранее в своем подкасте «Заходи! Гостем будешь» устроил разнос пожилым артистам. От Отара досталось по самое не хочу не только Александру Серову, но и Алексею Глызину. Отар считает, что исполнителям уже давно пора покинуть сцену и не позориться.

А вы согласны с Отаром Кушанашвили? Или готовы ходить на концерты и Серова, и Глызина? Поделитесь в комментариях.