Не отказывала никому: Долина мило общалась с поклонниками за кулисами Кремлевского дворца

Лариса Долина на днях приняла участие в сборном концерте в Кремле. За кулисы к певице пришли поклонники. Как она реагировала на их желание пообщаться с ней?

Долина произвела фурор

Появление Ларисы Долиной за кулисами Кремлевского дворца спровоцировало настоящий фурор: множество людей стремилось с ней запечатлеться на фото. Исполнительница пребывала в приподнятом настроении, поэтому никому не отказывала. Моменты общения Долиной с ее поклонниками запечатлело издание MK.RU.

"С вами сегодня больше всех фотографируются", — обратились журналисты к Ларисе Долиной. "Потому что я безотказная", — улыбнулась артистка в ответ.

Певица предстала на публике в белоснежном костюме. Лариса Александровна была очень мила, улыбчива и радушна. От нее веяло добротой.

В этот вечер Долина также получила презенты от почитателей. Особенно душевной вышла встреча с одной девушкой, которая представилась преданной поклонницей звезды. Лариса Александровна сама предложила фанатке сфотографироваться с ней.

Что случилось с Ларисой Долиной

Лариса Долина оказалась в эпицентре жуткого скандала с квартирой. История длилась несколько месяцев. И только в январе этого года состоялась развязка. Долина наконец-то освободила квартиру в Хамовниках для новой хозяйки.

Недвижимость Лариса Александровна реализовала, находясь под давлением мошенников. Но теперь все позади. И поклонники, судя по всему, уже простили звезду.

Ранее Лариса Долина уже выступала в Кремле на концерте, посвященном 50-летию Дениса Майданова. Публика принимала ее довольно радушно и тепло.

А ваше отношение к Ларисе Долиной поменялось на фоне скандала с квартирой или нет? Ответьте в комментариях.