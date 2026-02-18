"Я безотказная": как Долина вела себя на концерте Майданова в Кремле

Денис Майданов в честь своего 50-летия дал концерт в Кремле. Вместе с Майдановым выступали и его звездные друзья, в числе которых оказалась и Лариса Долина. Как сообщается, певица вела себя довольно непринужденно и весело.

Басков прибыл первым

Одним из первых в Кремлевский дворец прибыл Николай Басков. Он в текущем году сам готовится отпраздновать юбилей. Собравшиеся обратили внимание: певец выглядит бодро и молодо.

"Ничего не делал", — откровенно заявил артист в ответ на вопрос о том, каким образом ему удается сохранять столь привлекательный внешний вид.

Как вела себя Долина

Лариса Долина в тот вечер пребывала в приподнятом настроении. За сценой с ней охотно делали снимки участники концерта — исполнительница никому не отказывала. Она с улыбкой позировала перед камерами.

"Я безотказная", — цитирует Ларису Долину MK.RU.

Лариса Долина впервые появилась в Кремле после скандала с куплей-продажей квартиры в Хамовниках. Судя по всему, она уже все пережила и отпустила. Или же старается не демонстрировать на публике истинные чувства, чтобы не портить настроение другим.

Шуфутинский, Лещенко и другие

Михаил Шуфутинский прибыл на торжество в честь Майданова в сопровождении супруги Светланы. Возлюбленная не оставляла "короля шансона" ни на минуту, заботливо опекая его. Сам Михаил Захарович в тот вечер неоднократно рассуждал о годах и подчеркивал, что нынешний жизненный этап его целиком удовлетворяет.

Лев Лещенко также не пропустил праздничное мероприятие, посвященное Майданову. Расписание артиста весьма плотное: до выхода на кремлевскую сцену Лев Валерьянович успел принять участие в съемках одного из телешоу.

Кроме того, на юбилее Майданова присутствовали Олег Газманов, Александр Маршал, Михаил Турецкий, Руслан Алехно, Александр Буйнов и ряд других известных персон.

А вы как думаете, Лариса Долина уже окончательно оправилась после скандала с квартирой? Ответьте в комментариях.