Долина выступила в Кремле после скандала с квартирой: кто еще вышел на сцену с певицей

Певица Лариса Долина впервые после скандала с квартирой отметилась на главной площадке страны. Она вышла на сцену в Кремле. Вместе с Долиной в этот вечер выступали Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие знаменитости.

Триумф в Кремлевском дворце

70-летняя Лариса Долина вышла на сцену Государственного Кремлевского дворца. Она приняла участие в юбилейном концерте в честь 50-летия Дениса Майданова, который прошел на площадке 17 февраля. По рассказам очевидцев, Ларису Александровну публика принимала очень тепло.

На сольные концерты Долиной народ особо ходит не хочет. Они никогда не пользовались бешеной популярностью у людей. А вот в сборных "солянках" Долину воспринимают вполне себе нормально.

Скандал с квартирой и потерянные миллионы

До этого появилась информация, что Лариса Долина, попав в квартирный скандал, испытывает финансовые трудности. Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого инцидента — она реализовала квартиру и перевела полученные 112 миллионов рублей злоумышленникам, выдававшим себя за работников МВД.

Впоследствии исполнительница обратилась в судебную инстанцию с требованием аннулировать сделку и вернуть ей жилье. Сама Долина полагала, что вовлечена в операцию по задержанию мошенников.

В последних числах ноября кассационная судебная инстанция утвердила вердикты нижестоящих судов в пользу Ларисы Александровны, в результате чего приобретательница лишилась и жилплощади, и денежных средств.

После общественного осуждения Долина заявила о намерении возместить Полине Лурье потраченные деньги, но та отклонила предложение. 16 декабря прошло заседание Верховного суда, на котором Долина не присутствовала лично, а делегировала своего представителя.

Суд аннулировал постановления трех инстанций по делу о реализации квартиры Долиной и отправил спор на повторное разбирательство. Кроме того, исполнительницу обязали выехать из проданного жилья.

25 декабря 2025 года Московский городской суд вынес постановление о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры, купленной Полиной Лурье. Артистка ходатайствовала перед покупательницей о предоставлении дополнительного времени для вывоза имущества, однако та не согласилась пойти на компромисс.

По данным ряда средств массовой информации, Лариса Долина обязана была покинуть квартиру в Хамовниках 9 января. Однако юристы Полины Лурье заявили о несоблюдении условий со стороны певицы: она не пришла на личную встречу с новой владелицей жилья, направив вместо себя представителя, не обладавшего полномочиями передавать ключи и оформлять требуемый акт приема‑передачи. После этого приобретательница недвижимости подала заявление в службу судебных приставов.

19 января адвокат Лурье получила ключи от квартиры Долиной. Полина уже заселилась и успела заменить замки.

