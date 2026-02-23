Гонорары Ларисы Долиной рухнули вдвое после скандала с квартирой
Певица Лариса Долина. Фото: КП/Михаил Фролов
История с потерей квартиры в Хамовниках ударила не только по нервам Ларисы Долиной, но и по ее кошельку.
Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что после громкого судебного разбирательства ценники певицы за выступления серьезно упали. Если раньше она получала за концерт больше 10 миллионов, то сейчас соглашается на суммы в два раза меньше.
"Ее гонорары упали буквально раза в два по сравнению с тем, что было раньше", - заявил он в интервью aif.ru.
По его словам, до истории с квартирой Долина могла брать за одно выступление от 10 до 12 миллионов рублей. Теперь же расценки скромнее — от 4 до 6 миллионов.
Продюсер также отметил, что на фоне скандала концертов у певицы стало меньше.
"Во-первых, у Долиной могут быть выступления редкие, это влияет на гонорар", — объяснил Дворцов.
Перед Новым годом она и так снижала цены, а теперь ситуация усугубилась.
Какие концерты отменили и перенесли
После истории с квартирой график Долиной действительно затрещал по швам.
4 января отменили концерт в Туле.
25 февраля должны были выступать в Петербурге в БКЗ "Октябрьский" с программой "Юбилей в кругу друзей". Шоу перенесли на 15 ноября.
6 марта сорвался юбилейный концерт в Московском международном Доме музыки. Билеты продавались по 3,5–6,5 тысячи рублей, но выступление отменили.
Сколько теперь стоят билеты
Несмотря на падение гонораров, цены для зрителей остаются вполне солидными. На ближайший концерт в московском клубе билеты продают от 9,5 до 18,5 тысячи рублей. Самые дорогие места — поближе к сцене и с комфортом.