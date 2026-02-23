Гонорары Ларисы Долиной рухнули вдвое после скандала с квартирой

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что после громкого судебного разбирательства ценники певицы за выступления серьезно упали. Если раньше она получала за концерт больше 10 миллионов, то сейчас соглашается на суммы в два раза меньше.

"Ее гонорары упали буквально раза в два по сравнению с тем, что было раньше", - заявил он в интервью aif.ru .

По его словам, до истории с квартирой Долина могла брать за одно выступление от 10 до 12 миллионов рублей. Теперь же расценки скромнее — от 4 до 6 миллионов.

Продюсер также отметил, что на фоне скандала концертов у певицы стало меньше.

"Во-первых, у Долиной могут быть выступления редкие, это влияет на гонорар", — объяснил Дворцов.

Перед Новым годом она и так снижала цены, а теперь ситуация усугубилась.

Какие концерты отменили и перенесли

После истории с квартирой график Долиной действительно затрещал по швам.

4 января отменили концерт в Туле.

25 февраля должны были выступать в Петербурге в БКЗ "Октябрьский" с программой "Юбилей в кругу друзей". Шоу перенесли на 15 ноября.

6 марта сорвался юбилейный концерт в Московском международном Доме музыки. Билеты продавались по 3,5–6,5 тысячи рублей, но выступление отменили.

Сколько теперь стоят билеты

Несмотря на падение гонораров, цены для зрителей остаются вполне солидными. На ближайший концерт в московском клубе билеты продают от 9,5 до 18,5 тысячи рублей. Самые дорогие места — поближе к сцене и с комфортом.