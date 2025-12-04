Названо имя певицы, которая споет вместо Долиной в ресторане 'Кафе Пушкинъ' на Новый год

В ресторане 'Кафе Пушкинъ' в Москве держат свое слово. Сказали, что отменят Ларису Долину на Новый год, и отменили. В афишу заведения уже внесли изменения. Развлекать публику будет другая певица.

Кто заменит Долину?

'Кафе Пушкинъ' в своих соцсетях анонсировал выступление в новогоднюю ночь певицы Анжелики Варум. Она выйдет на сцену сразу после полуночи, в ноль часов пятнадцать минут. До наступления Нового года публику будет развлекать цыганский ансамбль.

Ранее в афише кафе значилось имя другой певицы, Ларисы Долиной. Но на фоне громкого скандала с квартирой, заведение отказалось от сотрудничества со звездой и удалило ее имя. Спустя неделю 'Кафе Пушкинъ' определился с приглашенной звездой.