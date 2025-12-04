Названо имя певицы, которая споет вместо Долиной в ресторане 'Кафе Пушкинъ' на Новый год

В ресторане 'Кафе Пушкинъ' в Москве держат свое слово. Сказали, что отменят Ларису Долину на Новый год, и отменили. В афишу заведения уже внесли изменения. Развлекать публику будет другая певица.
Кто заменит Долину?
'Кафе Пушкинъ' в своих соцсетях анонсировал выступление в новогоднюю ночь певицы Анжелики Варум. Она выйдет на сцену сразу после полуночи, в ноль часов пятнадцать минут. До наступления Нового года публику будет развлекать цыганский ансамбль.
Ранее в афише кафе значилось имя другой певицы, Ларисы Долиной. Но на фоне громкого скандала с квартирой, заведение отказалось от сотрудничества со звездой и удалило ее имя. Спустя неделю 'Кафе Пушкинъ' определился с приглашенной звездой.
Анжелика Варум. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Что говорил директор Долиной
Когда стало известно об отмене выступления Долиной в ресторане 'Кафе Пушкинъ', на связь с общественностью вышел директор знаменитости Сергей Пудовкин. Он заявил, что Лариса Долина и не планировала выступать в этом заведении в новогоднюю ночь.
Впрочем, Пудовкин отрицает вообще какие-либо отмены Долиной. По его словам, она по-прежнему востребована и выступает с аншлагами. Но так ли это?
Долину отменили на Первом канале
Стало известно, что десятый сезон шоу 'Три аккорда' на Первом канале пока не покажут. Причина? В нем участвует Лариса Долина. Шоу должно было выйти в эфир 7 декабря. Но вместо него зрители увидят повтор 8-го сезона.
Первый канал объяснил, что премьера десятого сезона шоу 'Три аккорда' перенесена на более поздние сроки. Видимо, когда немного поутихнет скандал, связанный с квартирой Ларисы Долиной, которую она сначала продала за 112 млн рублей, а затем вернула. Вместе с миллионами.
