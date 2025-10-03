Звезда шоу 'ВИА Суперстар!' Анатолий Алешин: "Алла Пугачева была своим в доску "парнем"

На канале НТВ продолжается показ вокального шоу "ВИА Суперстар!". Одним из лидеров турнирной таблицы является легендарный коллектив "Аракс" во главе с его солистом Анатолием Алешиным.
В минувшую субботу темой очередного выпуска программы стали "Старые песни о главном". В новой серии Анатолий Алешин исполнил хит Джо Дассена Et si tu n existais pas.
А перед выступлением Анатолия в программе по традиции показали видеовизитку с участием артиста. В ней зрители увидели, как Анатолий Александрович приводит в театр "Ленком" своего восьмилетнего сына Михаила. Этот театр для Алешина не чужой. Музыка "Аракса" звучит во многих хитах "Ленкома", например, в спектаклях "Юнона" и "Авось" и "Тиль".
О связи с легендарным театром Марка Захарова, творческом опыте в США, дружбе с Аллой Пугачевой и о многом другом Анатолий Алешин рассказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org.
Анатолий Алешин: "Решения жюри непредсказуемы"
— Анатолий Александрович, в 2008 году вы уже принимали участие в шоу "Суперстар: команда мечты". Теперь вы участник "ВИА Суперстар!", но задача у обеих передач, по сути, одна — познакомить публику с творчеством талантливых людей, выступавших на сцене многие годы.
Но все-таки насколько сильно отличаются ваши ощущения от участия в программе в 2008 году и сейчас? И в чем они отличаются?
— В этом сезоне выступает новое поколение. Я помню участников того проекта: Рената Ибрагимова, Михаила Шуфутинского, Александра Барыкина, Александра Иванова. А сейчас я практически остался в одиночестве, не считая участия "Поющих гитар".
Участницы же фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" как бы неформатные. Они вне возраста.
А все остальные молодые. Например, в передаче участвуют люди, которым за 30, та же группа "Лесоповал".
Налицо столкновение поколений. И я понимаю, что у молодых участников проекта гораздо большая фан-база, потому что моя база уже умерла во время ковида. За меня толком голосовать-то некому. Хотя считаю, что я один из самых сильных участников.
— Тем не менее вы являетесь одним из лидеров проекта…
— Я не рассматриваю официальную таблицу всерьез. Решение жюри непредсказуемы и часто строятся не на логических умозаключениях, а на личных предпочтениях: нравится — не нравится.
Поэтому финальная таблица в таких шоу не всегда соответствует объективной расстановке участников. И это правда.
— Кого из вокалистов вы считаете сильными соперниками?
— Я выделю двух участников. Это новый состав группы "Лесоповал" и Леша Елистратов из группы Revolvers.
Ну а в моем прошлом "Суперстаре" одно перечисление имен говорит само за себя. Каждый из участников — это особая история. Это Михаил Шуфутинский, Сосо Павлиашвили, Александр Барыкин, Алена Апина и другие. Но и там я не потерялся. По крайней мере, ощущал, что у меня действительно достойные соперники.
А здесь принимают участие представители того времени шоу-бизнеса, когда началась эпоха продюсеров. Они брали мальчиков и девочек и делали из них звезд. Может, это звучит довольно едко, но я вижу именно так.
Когда я развивал свою эстрадную карьеру, вокруг была создана среда, в которой одни профессионалы. А это уже диктует определенный уровень. Сейчас же звездой может стать блогер, не имеющий слуха. А раньше ты должен был выйти на сцену и показать, что ты певец.
Анатолий Алешин: "Мое исполнение получилось не хуже, чем у Билана"
— На программе "ВИА Суперстар!" вы исполнили песню Димы Билана "На берегу неба". Насколько вам близка подобная композиция?
— Моя профессиональная история включает в себя и работу в вокально-инструментальном ансамбле — ВИА "Веселые ребята". А там был легкий эстрадный стиль, но я с этого и начинал. Был солистом известного коллектива.
Считаю, что мое исполнение получилось не хуже, чем у Билана, а в чем-то даже удачнее. На мой взгляд, у Димы все спето одной эмоциональной краской, там нет эмоционального развития. То есть, когда ты начинаешь прохладно, а потом разогреваешься, разогреваешься, раскочегариваешься и достигаешь кульминации.
Я ни в коем случае не хочу принижать профессиональные возможности Димы. Он один из немногих профессионалов на нашей эстраде, которые делают ей честь, великолепный певец. Но тут я говорю именно о вокальной трактовке конкретной песни.
Анатолий Алешин в шоу "Суперстар". Фото: канал НТВ
— На передаче вы также исполнили песню "Мечта сбывается" Юрия Антонова. С Юрием Михайловичем вы работали много лет. Какие ощущения вы испытывали, исполняя эту песню на программе? Охватила ли вас ностальгия?
— Да какая уж ностальгия! Работая в группе "Аракс", эту песню на концертах я исполнил примерно полторы тысячи раз. С 1980 по 1982 год, когда она впервые прозвучала. А сколько раз я спел эту композицию на своих концертах...
Какие у меня могут быть ощущения? Никаких! (Смеется.) Все ощущения уже стерлись.
— А с Юрием Антоновым сейчас общаетесь?
— Конечно. Юрий Антонов ведет закрытый образ жизни, но мы созваниваемся. Вот недавно созванивались. Не теряем связи.
— На программе вы также спели песню "Все нормально у хулигана". Можете ли назвать себя хулиганом в хорошем смысле?
— Я бы так себя не называл. Слово "хулиган" в России все-таки носит уничижительный смысл. Но в школе я любил привлечь всеобщее внимание, троллил учителей. У меня, по-моему, на лице написано, что я не хулиган.
— В школе были отличником?
— Хорошистом. И потом, у меня были достаточно большие нагрузки, я учился в музыкальной школе. Я же скрипач по образованию.
Анатолий Алешин на шоу "ВИА Суперстар!". Фото: канал НТВ
— В видеовизитке недавнего выпуска показали, как вы привели сына в театр "Ленком". Определенный период вашей жизни был связан с этим коллективом. Получается, вы следите за тем, что сейчас происходит на сцене "Ленкома"?
— Поскольку там работают некоторые из моих друзей-музыкантов, иногда я хожу на спектакли.
— Нравится увиденное?
— Да. И тогда мне все нравилось, когда я там работал. "Ленком", без всякого сомнения, был одним из ведущих театров Москвы.
Анатолий Алешин: "Я получил опыт жизни за границей"
— В интервью "Комсомольской правде" в 2010 году вы сказали, что если бы не уехали в Америку в свое время, то сейчас были бы в обойме, как Буйнов или Глызин…
— Вся моя деятельность до 1990 года была направлена на построение карьеры. И в это время она пошла вверх. Но я уехал, предпочел жить за границей.
Хотя к тому моменту находился в обойме уже 17 лет, но не как сольный исполнитель, а как солист популярных ансамблей "Аракс" и "Веселые ребята". Мы собирали стадионы.
— Не жалеете, что тогда уехали в США?
— Да нет… Жизнь сложилась так, как сложилась, и пережить ее не получится. Я получил опыт жизни за границей.
Анатолий Алешин: "Алла Пугачева была прекрасным товарищем, своим в доску парнем"
— В 70-х годах вы работали и с Аллой Пугачевой. Какой вы ее запомнили в те годы?
— Алла Пугачева пришла в "Веселые ребята", когда я уже там выступал, являлся солистом. Выросла на моих глазах. Алла была прекрасным товарищем, своим в доску "парнем", замечательным другом. Вот в тот период, когда я работал в "Веселых ребятах". Такой я ее запомнил.
С течением временем, конечно, все изменилось, мы удалялись друг от друга все больше. Но теплые чувства, безусловно, остались. Однако сейчас мы уже давно не общаемся. После последнего замужества Алла полностью погрузилась в семью.
— Вы уже упоминали, что давно знаете участников группы "Поющие гитары"…
— Ну, естественно. С тем же солистом Владимиром Васильевым, если мне не изменяет память, мы знакомы с 1970-х годов.
— Наверное, обрадовались, когда увидели его на съемках проекта "ВИА Суперстар!"…
— Я его не так давно видел — прошлой осенью. Так что связи мы не теряли, постоянно где-то пересекались. Это не была встреча друзей 50 лет спустя.
Анатолий Алешин: "По части кинематографа жена — мой советчик"
— Ваши жена Анастасия и сын смотрят шоу, переживают за вас?
— Безусловно, переживают. Они были на съемках, так что все знают. Они фиксируют акт телевизионного эфира, все расклады.
Анатолий Алешин в программе "ВИА Суперстар!". Фото: телеканал НТВ
— А молодая жена (Анастасия моложе музыканта почти на 40 лет. — Прим. ред.) дает вам советы по стилю?
— Да не... Она больше надеется на мой вкус.
— Может, вы даете супруге какие-то советы: какие фильмы посмотреть, какие книги почитать…
— По части кинематографа жена — мой советчик. А что касается книг, то она с удовольствием читает то, что я ей даю.
— А что вы сами любите читать?
— Детективы, фантастику. Философскую литературу не так. Меня больше увлекает сюжет.
— Вам 76 лет, но выглядите вы замечательно. Как поддерживаете себя в такой прекрасной форме? Насколько я знаю, вы занимались плаваньем на любительском уровне…
— Я продолжаю ходить в бассейн, в фитнес-клуб. Но я думаю, что все все-таки завязано на генетике. И, слава богу, никаких серьезных генетических заболеваний у меня нет.
Teleprogramma.org остается только пожелать Анатолию Алешину крепкого здоровья!
