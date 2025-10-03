Звезда шоу 'ВИА Суперстар!' Анатолий Алешин: "Алла Пугачева была своим в доску "парнем"

На канале НТВ продолжается показ вокального шоу "ВИА Суперстар!". Одним из лидеров турнирной таблицы является легендарный коллектив "Аракс" во главе с его солистом Анатолием Алешиным.

В минувшую субботу темой очередного выпуска программы стали "Старые песни о главном". В новой серии Анатолий Алешин исполнил хит Джо Дассена Et si tu n existais pas.

А перед выступлением Анатолия в программе по традиции показали видеовизитку с участием артиста. В ней зрители увидели, как Анатолий Александрович приводит в театр "Ленком" своего восьмилетнего сына Михаила. Этот театр для Алешина не чужой. Музыка "Аракса" звучит во многих хитах "Ленкома", например, в спектаклях "Юнона" и "Авось" и "Тиль".

О связи с легендарным театром Марка Захарова, творческом опыте в США, дружбе с Аллой Пугачевой и о многом другом Анатолий Алешин рассказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org.

Анатолий Алешин: "Решения жюри непредсказуемы"

— Анатолий Александрович, в 2008 году вы уже принимали участие в шоу "Суперстар: команда мечты". Теперь вы участник "ВИА Суперстар!", но задача у обеих передач, по сути, одна — познакомить публику с творчеством талантливых людей, выступавших на сцене многие годы.

Но все-таки насколько сильно отличаются ваши ощущения от участия в программе в 2008 году и сейчас? И в чем они отличаются?

— В этом сезоне выступает новое поколение. Я помню участников того проекта: Рената Ибрагимова, Михаила Шуфутинского, Александра Барыкина, Александра Иванова. А сейчас я практически остался в одиночестве, не считая участия "Поющих гитар".

Участницы же фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" как бы неформатные. Они вне возраста.

А все остальные молодые. Например, в передаче участвуют люди, которым за 30, та же группа "Лесоповал".

Налицо столкновение поколений. И я понимаю, что у молодых участников проекта гораздо большая фан-база, потому что моя база уже умерла во время ковида. За меня толком голосовать-то некому. Хотя считаю, что я один из самых сильных участников.

— Тем не менее вы являетесь одним из лидеров проекта…

— Я не рассматриваю официальную таблицу всерьез. Решение жюри непредсказуемы и часто строятся не на логических умозаключениях, а на личных предпочтениях: нравится — не нравится.

Поэтому финальная таблица в таких шоу не всегда соответствует объективной расстановке участников. И это правда.

— Кого из вокалистов вы считаете сильными соперниками?

— Я выделю двух участников. Это новый состав группы "Лесоповал" и Леша Елистратов из группы Revolvers.

Ну а в моем прошлом "Суперстаре" одно перечисление имен говорит само за себя. Каждый из участников — это особая история. Это Михаил Шуфутинский, Сосо Павлиашвили, Александр Барыкин, Алена Апина и другие. Но и там я не потерялся. По крайней мере, ощущал, что у меня действительно достойные соперники.

А здесь принимают участие представители того времени шоу-бизнеса, когда началась эпоха продюсеров. Они брали мальчиков и девочек и делали из них звезд. Может, это звучит довольно едко, но я вижу именно так.

Когда я развивал свою эстрадную карьеру, вокруг была создана среда, в которой одни профессионалы. А это уже диктует определенный уровень. Сейчас же звездой может стать блогер, не имеющий слуха. А раньше ты должен был выйти на сцену и показать, что ты певец.

Анатолий Алешин: "Мое исполнение получилось не хуже, чем у Билана"

— На программе "ВИА Суперстар!" вы исполнили песню Димы Билана "На берегу неба". Насколько вам близка подобная композиция?

— Моя профессиональная история включает в себя и работу в вокально-инструментальном ансамбле — ВИА "Веселые ребята". А там был легкий эстрадный стиль, но я с этого и начинал. Был солистом известного коллектива.

Считаю, что мое исполнение получилось не хуже, чем у Билана, а в чем-то даже удачнее. На мой взгляд, у Димы все спето одной эмоциональной краской, там нет эмоционального развития. То есть, когда ты начинаешь прохладно, а потом разогреваешься, разогреваешься, раскочегариваешься и достигаешь кульминации.

Я ни в коем случае не хочу принижать профессиональные возможности Димы. Он один из немногих профессионалов на нашей эстраде, которые делают ей честь, великолепный певец. Но тут я говорю именно о вокальной трактовке конкретной песни.