Натан оправдал высокомерие Дубцовой в "Сокровищах императора"

Певец Натан откровенно рассказал, как ему работалось с Ириной Дубцовой в реалити "Сокровища императора" и почему он не обижается ни на нее, ни на хейтеров. Многие зрители отмечали, что артистка ведет себя грубо по отношению к напарнику. Сочувствие аудитории чаще доставалось именно Натану.

Натан о поведении Дубцовой на шоу

По мнению Натана, поведение Дубцовой во многом объясняется ее долгой жизнью в шоу-бизнесе. Он спокойно описал, как это, по его словам, работает.

"Селебрити постоянно получают, скажем так, заботу от окружающих из людей — менеджеров, директоров, ассистентов. И, конечно, привыкают к этому. А когда впервые сталкиваются с реалити, где должен отвечать сам за себя, где о тебе никто не позаботится, ты должна выживать сама, то понятное дело — начинаются истерики, капризы", — пояснил артист.

Сам Натан не видит в этом ничего критического. Он относится к происходящему как к рабочему процессу и к особенностям первого подобного проекта для Ирины.

"Это обычное дело — вытерпеть девушку и ее капризы, поэтому для меня сложностей не было, учитывая еще и то, что я пил антидепрессанты. Понимал, что капризы будут, это же ее первое подобное реалити", — поделился он.

Тактика выживания в реалити

Для Натана было важно одно — успешно пройти испытания. Он признается, что старался фокусироваться только на результатах, а не на эмоциях.

"Если я буду подрываться, нас хватит на пару серий и мы разойдемся, поэтому я понимал, что капризы нужно выдержать. Старался не спорить, не влезать… ", — объяснил свою тактику певец.

При этом он не скрывает, что эмоциональные перегрузки в проекте были, но для себя он выбрал спокойную линию поведения и выдержку.

Рюкзак, галантность и грыжа

Еще одна деталь, которая не ускользнула от внимательных зрителей шоу, — это рюкзак Ирины. Поклонники отмечали, что Натан часто носит за Ирину ее рюкзак, в то время как в других парах такой тенденции не наблюдалось.

Сам артист видит в этом элементарную вежливость. Он не делает из этого геройства, но и не скрывает, что физически было нелегко.

Ирина Дубцова так вела себя во время съемок реалити "Сокровища императора", что певицу отменяли в Сети. Ее поведение становилось предметом обсуждений и критики.

По материалам подкаста на YouTube-канале "Все реалити"

