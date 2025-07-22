Ирина Дубцова о Натане в 'Сокровищах императора': "Мягко говоря, был напряжен"

Похоже, Ирина Дубцова и Прохор Шаляпин окончательно зарыли топор войны. Вместе они пришли на пресс-подход к журналистам в рамках музыкального фестиваля VK Fest. Кстати, Прохор был одним из ведущих события в тандеме с Ксенией Собчак.

Напомним, конфликт между Ириной и Прохором начался с того, что Шаляпин назвал Дубцову сбитым летчиком нашего шоу-бизнеса. И это притом, что они практически выросли вместе.

"Помогу ли, если он обратится ко мне за помощью подобрать репертуар? Мне что-то подсказывает, что он платит натурой. А мне пока лишь 43, то есть я ему не подхожу для этого дела. К тому же я практически замужем официально", - дала отпор другу детства Ирина.

Прохор Шаляпин об Ирине Дубцовой: "Мне всегда снился сон, где я Иру просто обнимаю"

Но отныне все разногласия позади. В кулуарах события артисты сидели в обнимку. Также компанию им составил сын Ирины Артем.