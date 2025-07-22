Ирина Дубцова о Натане в 'Сокровищах императора': "Мягко говоря, был напряжен"

Похоже, Ирина Дубцова и Прохор Шаляпин окончательно зарыли топор войны. Вместе они пришли на пресс-подход к журналистам в рамках музыкального фестиваля VK Fest. Кстати, Прохор был одним из ведущих события в тандеме с Ксенией Собчак.
Напомним, конфликт между Ириной и Прохором начался с того, что Шаляпин назвал Дубцову сбитым летчиком нашего шоу-бизнеса. И это притом, что они практически выросли вместе.
"Помогу ли, если он обратится ко мне за помощью подобрать репертуар? Мне что-то подсказывает, что он платит натурой. А мне пока лишь 43, то есть я ему не подхожу для этого дела. К тому же я практически замужем официально", - дала отпор другу детства Ирина.
Прохор Шаляпин об Ирине Дубцовой: "Мне всегда снился сон, где я Иру просто обнимаю"
Но отныне все разногласия позади. В кулуарах события артисты сидели в обнимку. Также компанию им составил сын Ирины Артем.
"Мы росли вместе в Волгограде, пели в одной группе детской группе, где руководителями были родители Иры. Я очень благодарен, что они дали мне первое направление и представление о шоу-бизнесе, - пояснил Прохор.
-Долгие годы мы с Ирой общались не близко. Но мне всегда снился сон, где я Иру просто обнимаю. Она очень талантливый и ранимый человек. Настоящий музыкант!
Мы все талантливы по-разному. Кто-то расщепляет атомы, а кто-то двигает планету вперед, разные вакцины придумывает. Кто-то поет и пишет шикарные песни. Кто-то развлекает народ в рилсах. Я, например, неплохой актер и шоумен".
Прохор Шаляпин хорошо раскрылся в роли ведущего. Фото: пресс-служба VK Fest
Ирина Дубцова об участии в 'Сокровищах императора': "Если бы мне сказали: Поехали еще раз на какой-нибудь суперсезон, то я бы согласилась"
Затем Прохор задался вопросом, зачем Ирина Дубцова поехала на реалити-шоу "Сокровища императора". Мол, могла бы отдыхать, а там приходилось проходить разные испытания. Однако Ирина Викторовна не согласилась с другом детства.
"Знаешь, я так кайфанула. Если бы мне сказали: "Поехали еще раз на какой-нибудь суперсезон, то я бы согласилась. Благо, Натан будет уже не в таком нервном состоянии, как в 'Сокровищах императора'.
Поскольку когда мы снимали 'Сокровища', параллельно выходили 'Звезды в джунглях'. И Натан, мягко говоря, был напряжен. Поэтому он периодически бесил и доводил меня своим настроением. Но Натана я все равно люблю.
Он мой очень близкий друг. Я рада, что они с женой сошлись.
Они нашли общий язык и сумели сохранить семью. А это здорово!".
Затем пришла очередь задавать вопросы журналистам.
Прохор Шаляпин, Ирина Дубцова с сыном. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
"Платформа, которая дает дорогу молодым"
- Если бы у вас была возможность написать книгу о себе, то как бы она называлась?
- Вокруг меня – интеллигентные люди. Поэтому то название, которое первым пришло мне в голову, я произносить не буду.
Но если бы мне каким-то образом предложили повторить то, что со мной было, я бы ничего не исключила.
Но, пожалуй, кроме момента, когда не стало моего папы. Все остальное я бы повторила так же, как оно было.
- Как добиться успеха?
- Этот вопрос соответствует тому времени, в котором мы живем. Когда я начинала, когда начинал мой друг детства (чтобы не писали, что мы в ссоре, и придумывали нам конфликты), все было хорошо.
Мы с Прошей выросли вместе. Мы и пришли вместе посидеть, чтобы развеять все домыслы.
В юности мы пошли на "Фабрику звезд". И это была единственная платформа, которая дала нам дорогу.
Я считаю, что VK Fest – это платформа для талантливой молодежи.
И она в состоянии поддержать, помочь, продвинуть максимально для аудитории ту музыку, стиль и направление, которые артист представляет. В моем случае – талант, в случае Прохора – красота и упорство (Смееется).
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