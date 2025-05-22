У блогера Лерчек начались серьезные проблемы со здоровьем на домашнем аресте

В этот четверг, 22 мая, в Троицком суде Москвы состоялось заседание о продлении домашнего ареста блогерше Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу Артему Чекалину.
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Лерчек беспокоят сильные боли в ноге, кроме того, ей необходимо посетить гинеколога.
Пожаловалась Лерчек и на то, что не может полноценно участвовать в жизни своих детей, возить их в школу, на дополнительные занятия, присутствовать на детских праздниках.
У 9-летних Богдана и Алисы подавленное настроение из-за того, что они наблюдают за страданиями своей мамы.
Артем и Валерия Чекалины с детьми во время отдыха на Мальдивах. Фото: соцсети блогера Лерчек
Пожаловался на невозможность общаться с детьми и бывший муж Лерчек, Артем Чекалин. Он обратился к суду с просьбой смягчить условия домашнего ареста.
Блогеров Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина задержали 3 октября прошлого года. Пара продавала марафоны в Сети, а вырученные средства переводила на счета в зарубежных банках. Также Чекалины подозреваются в предоставлении недостоверных сведений о денежных переводах.
4 октября по решению суда Лерчека и ее экс-супруга отправили под домашний арест на время следствия.