У блогера Лерчек начались серьезные проблемы со здоровьем на домашнем аресте

Валерия Чекалина трижды подавала ходатайство на посещение врача. Фото: Сергей Петров/Global Look Press

Валерия Чекалина расплакалась в суде, рассказывая с какими жизненными трудностями сталкивается она и ее дети во время домашнего ареста.

В этот четверг, 22 мая, в Троицком суде Москвы состоялось заседание о продлении домашнего ареста блогерше Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу Артему Чекалину.

Как сообщает телеграм-канал Super из зала суда, блогер Лерчек расплакалась, рассказывая о своей жизни во время домашнего ареста. У Валерии ухудшилось здоровье. Она трижда подавала ходатайство о разрешение посетить врачей, но они всякий раз отклонялись.

Лерчек беспокоят сильные боли в ноге, кроме того, ей необходимо посетить гинеколога.

Пожаловалась Лерчек и на то, что не может полноценно участвовать в жизни своих детей, возить их в школу, на дополнительные занятия, присутствовать на детских праздниках.

У 9-летних Богдана и Алисы подавленное настроение из-за того, что они наблюдают за страданиями своей мамы.

Артем и Валерия Чекалины с детьми во время отдыха на Мальдивах. Фото: соцсети блогера Лерчек

Пожаловался на невозможность общаться с детьми и бывший муж Лерчек, Артем Чекалин. Он обратился к суду с просьбой смягчить условия домашнего ареста.

Блогеров Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина задержали 3 октября прошлого года. Пара продавала марафоны в Сети, а вырученные средства переводила на счета в зарубежных банках. Также Чекалины подозреваются в предоставлении недостоверных сведений о денежных переводах.

4 октября по решению суда Лерчека и ее экс-супруга отправили под домашний арест на время следствия.

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