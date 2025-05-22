У блогера Лерчек начались серьезные проблемы со здоровьем на домашнем аресте

В этот четверг, 22 мая, в Троицком суде Москвы состоялось заседание о продлении домашнего ареста блогерше Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу Артему Чекалину.

Как сообщает телеграм-канал Super из зала суда, блогер Лерчек расплакалась, рассказывая о своей жизни во время домашнего ареста. У Валерии ухудшилось здоровье. Она трижда подавала ходатайство о разрешение посетить врачей, но они всякий раз отклонялись.

Лерчек беспокоят сильные боли в ноге, кроме того, ей необходимо посетить гинеколога.

Пожаловалась Лерчек и на то, что не может полноценно участвовать в жизни своих детей, возить их в школу, на дополнительные занятия, присутствовать на детских праздниках.

У 9-летних Богдана и Алисы подавленное настроение из-за того, что они наблюдают за страданиями своей мамы.