Надежда Стрелец ответила Ксении Собчак: "У кого что болит, тот о том и говорит"
Ксения Собчак. Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Надежда Стрелец ответила на обвинения Ксении Собчак
Известный блогер и интервьюер Надежда Стрелец отреагировала на обвинения Ксении Собчак в скучных интервью. Стрелец дала понять, что ее месседж не касался Ксении Анатольевны. А та просто сама выдала себя с головой.
Что сказала Стрелец о Собчак
Надя Стрелец в телеграм-канале заявила, что интервью гарантируют безопасность героям. В отличие от Ксении Собчак, после бесед с которой у людей начинаются проблемы. Стрелец отметила, что именно в этом ее суперсила, она никого не подставляет.
"Если человек видит себя в сообщении, где его не упоминали, что это может значить? Сложно сказать. У кого что болит, тот о том и говорит. Я пишу про свой опыт и создание безопасного пространства для своих героев", — написала Надежда Стрелец.
Она добавила, что у каждого интервьюера — свой путь. Стрелец уточнила, что никогда не берется за самые хайповые темы. Ее задача — гарантировать комфорт человеку, который пришел к ней высказаться.
Она напомнила, как Елена Блиновская после интервью Ксении Собчак ходила на другие интервью с целью оправдаться за беседу с Ксенией Анатольевной. Стрелец не считает подобный подход к собеседникам правильным. И все же, Надежда призналась, что внимание Собчак ей льстит.
"Лестно, что коллега считает меня ресурсным и влиятельным человеком, способным создать ей определенный имидж. У меня есть частное мнение по самым разным вопросам, которое я публично нигде не транслирую, так как создаю личный бренд и имидж я только себе", — заключила Стрелец.
Надежда Стрелец. Фото: Сергей Петров / Global Look Press
С чего начался конфликт Собчак и Стрелец?
Надежда Стрелец во время интерактива с подписчиками рассказала, в чем суперсила ее интервью. Поклонники спросили у нее, почему люди соглашаются приходить к ней на интервью. Та ответила, что не создает своим героям проблем.
"У кого из героев были проблемы? Правильно — ни у кого. Даже когда меня хейтили, героя всегда хвалили", — написала Стрелец в личном блоге.
Ксения Собчак решила, что этот камень был запущен в ее огород. Она моментально отреагировала. Собчак заявила, что Стрелец строит свою карьеру на том, что "человек всю карьеру строит на том, что распускает слухи о "страшных проблемах после интервью Собчак".
"Один лишь факт: Блиновская дала мне интервью за 8 месяцев до обвинений, и дала интервью Стрелец за месяц до посадки. Но 'проблемы', конечно, после моих (!) интервью. Может, проблема все-таки не в Собчак, а в том, что эти 'беспроблемные' интервью проходят для героев тише, чем поминки, потому что в них нет ничего интересного ни для героев, ни для зрителей?" — риторически поинтересовалась Собчак в телеграм-канале.
Кто такая Надежда Стрелец
Надежда Стрелец — российская журналистка, получившая известность после создания канала на YouTube. Она не была пионером в создании шоу. Но сумела вовремя поймать нужную волну. Она брала интервью у Сергея Бурунова, Николая Цискаридзе, Ляйсан Утяшевой, Татьяны Черниговой, Юлии Меньшовой, Ильи Авербуха, Владимира Машкова, Пашу и других знаменитостей.
Ксения Собчак в представлении не нуждается. Известная журналистка и светская львица всегда в гуще самых важных событий. Она давно уже и сама стала ньюсмейкером.