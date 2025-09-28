Надежда Стрелец ответила Ксении Собчак: "У кого что болит, тот о том и говорит"

Известный блогер и интервьюер Надежда Стрелец отреагировала на обвинения Ксении Собчак в скучных интервью. Стрелец дала понять, что ее месседж не касался Ксении Анатольевны. А та просто сама выдала себя с головой.

Что сказала Стрелец о Собчак

Надя Стрелец в телеграм-канале заявила, что интервью гарантируют безопасность героям. В отличие от Ксении Собчак, после бесед с которой у людей начинаются проблемы. Стрелец отметила, что именно в этом ее суперсила, она никого не подставляет.

"Если человек видит себя в сообщении, где его не упоминали, что это может значить? Сложно сказать. У кого что болит, тот о том и говорит. Я пишу про свой опыт и создание безопасного пространства для своих героев", — написала Надежда Стрелец.

Она добавила, что у каждого интервьюера — свой путь. Стрелец уточнила, что никогда не берется за самые хайповые темы. Ее задача — гарантировать комфорт человеку, который пришел к ней высказаться.

Она напомнила, как Елена Блиновская после интервью Ксении Собчак ходила на другие интервью с целью оправдаться за беседу с Ксенией Анатольевной. Стрелец не считает подобный подход к собеседникам правильным. И все же, Надежда призналась, что внимание Собчак ей льстит.