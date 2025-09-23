Дзюник о Булановой на вечеринке Собчак с тазами черной икры: "Танечка — молодец, приехала! Ей заплатили гонорар"

Продюсер Леонид Дзюник в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировал вечеринку Ксении Собчак, которую она закатила в Москве.

На "тусовке" собрались все селебрити. Пришла и Ольга Бузова. Среди гостей также заметили рэпера Тимати с недавно родившей невестой Валентиной Ивановой. Вечеринку телеведущей в Сети уже назвали "пиром во время чумы". И даже припомнили, что устроила блогерша Настя Ивлеева.

Дзюник о вечеринке Собчак с черной икрой

Продюсер не скрывает, что возмущен поведением телеведущей, которая не стесняясь позволяет себе устраивать пиршества. Он подметил, что Ксения ничему не научилась. И пример Ивлеевой не стал для нее уроком.

Также досталось от Дзюника и Татьяне Булановой. Та не смогла отказаться от предложения Собчак выступить на ее вечеринке с песней "Ясный мой свет". С собой певица привезла и свою легендарную подтанцовку.

Давайте возьмем фильм "Летят журавли". Там тоже показано, что всегда, в любое сложное время находились вот такие низкие люди, которые устраивали вечеринки. Одна дама кричит: "Я хочу по ночному городу. Найдите мне машину". Это же образ Собчак или образ Ивлеевой. И еще таких же как они. Те, кто живут таким образом. Конечно, Танечка Буланова — молодец, приехала. Ей заплатили хороший гонорар. Выступали перед Ксюшей Собчак. Просто "замечательно", — отметил Дзюник.

Какую вечеринку устроила Собчак

Ксения организовала вечеринку под названием Prime Era, посвященную "золотым годам" шоу-бизнеса начала 2000-х, когда столица бурлила ночными развлечениями. Это было время пика ее собственной популярности: Собчак вела скандальное телешоу "Блондинка в шоколаде" и вращалась среди олигархов.

Оформление вечера выдержано в духе тех времен: интерьер заведения сиял ярко-красными и розовыми оттенками, повсюду играли экраны с культовым клипом Тимати "Потанцуй", сверкали зеркала и огни диско-шаров.

Для гостей устроили шикарный банкет: столы украшены блеском и сервированы редкими морепродуктами вроде черной икры прямо из гигантской чаши, свежих лобстеров и морских ежей, щедро подаваемых с элитным шампанским.