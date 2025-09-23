Меньщиков оправдал Собчак за лобстеров и черную икру на вечеринке: "Ну а что, если люди любят вкусно кушать"

Степан Меньщиков из проекта "Дом-2" прокомментировал вечеринку в стиле "нулевых", которую устроила Ксения Собчак. Это "сборище" пользователи Сети уже сравнили со светской "тусовкой" Насти Ивлеевой, после которой все без исключения гости-селебрити извинялись перед общественностью. Вот только сама хозяйка праздника до сих пор так и не сумела оправдаться.

Вечеринка Собчак с черной икрой и устрицами

Жена театрального режиссера Константина Богомолова, похоже, решила затмить "заслуги" Ивлеевой. Телеведущая собралась на своей "тусовке" весь цвет столичного бомонда. Вечеринку Собчак посетили: Влад Лисовец, Люся Чеботина, Тимати и Валентина Иванова, Светлана Бондарчук и многие другие.

Гостей развлекала на сцене Татьяна Буланова со своей подтанцовкой. За это она получила неплохой гонорар, уверены пользователи Сети. Едва ли певица стала быть петь бесплатно. Кстати, Буланова недавно дала интервью Собчак. Певица вступилась за творчество Ольги Бузовой. Однако Ксения заявила, что не считает поющую телеведущую талантливой.

"Такое клише, что Оля молодец, она пашет! Это же так оскорбительно, когда про артиста говорят, что она молодец, только потому что она пашет. Чем этот человек знаменит? Да, он работяга", — отметила Собчак.

Кстати, Бузова также посетила вечеринку телеведущей. Похоже, что ее не задел выпад Ксении.