Надежда Кадышева споет на новогодних корпоративах: сколько стоит ее выступление

Декабрь — горячая пора для артистов. В этом месяце проходят новогодние корпортивы, и у звезд есть возможность очень хорошо заработать. Многие желают видеть на своем празднике Надежду Кадышеву.

Сколько стоит пригласить Кадышеву на корпоратив

На новогодних корпоративах востребована танцевальная поп-музыка и рэп. Считается, что у Надежды Кадышевой конкурентов сегодня практически нет. Под хиты певицы хотят потанцевать все. Отсюда и очень высокий ценник.

Как сообщает kp.ru, за выступление Кадышевой на новогоднем корпоративе придется выложить 15 млн рублей. Можно сэкономить, если позвать на корпоратив модную сегодня Татьяну Буланову или же певца Сосо Павлиашвили.

"По данным экспертов ивент-индустрии, Татьяна Буланова сегодня готова спеть своих хиты за 1,5 млн руб, а Сосо Павлиашвили — и вовсе за 1 млн руб", — отметил продюсер, основатель музыкальной платформы TopHit Игорь Краев.

Кого еще хотят видеть на корпоративах

В топ артистов, которых заказчики желают видеть на новогодних корпоративах, вошли Татьяна Куртукова, Юлия Зиверт, Ваня Дмитриенко. А самым востребованным рэпером сегодня остается Баста (Василий Вакуленко). Его гонорары сопоставимы с заработками Кадышевой.

"Гонорары за выступление в предновогодние дни могут превышать 10 млн рублей", — сказал Игорь Краев о Басте.

Заработки Надежды Кадышевой

В последнее время о доходах Надежды Кадышевой складываются настоящие легенды. Певица много гастролирует по городам России с ансамблем 'Золотое кольцо' и неизменно собирает полные залы.

У Кадышевой есть квартира в Тверском районе Москвы, стоимостью 120 млн рублей. Муж Кадышевой, Александр Костюк, не так давно приобрел раритетный 'Бентли', который ранее принадлежал принцессе Дубая.

А вы были на концерте Надежды Кадышевой? Понравилось? Ответьте в комментариях.