Муж Кадышевой купил Bentley принцессы Дубая: изготовлен по индивидуальном заказу — какова цена авто

Вскрылись детали покупки мужем Надежды Кадышевой раритетного Bentley. Александр Костюк приобрел автомобиль не за наличку. За роскошный лимузин он будет расплачиваться частями.

Даже им не по карману?

Bentley S2 1962 года выпуска, как сообщает телеграм-канал Super , Александр Костюк оформил в кредит. Об этом свидетельствует информация в открытом источнике. Там указано, что машина находится в залоге.

Это может означать только то, что продана она в кредит. Получается, что машина стоимостью 50 млн рублей, не по карману даже семье Надежды Кадышевой. А ведь доходы певицы сейчас очень и очень высоки.

Принадлежал принцессе Дубая и владельцу казино в Лас-Вегасе

Bentley S2 искал своего владельца в России очень долго. Этот роскошный и аристократичный автомобиль имеет собственную историю. Изготовлен он по индивидуально заказу.

Его первой владелицей была принцесса Дубая. По данным издания 'За рулем' , позже хозяином машины стал владелец одного из казино в Лас-Вегасе. В 2005 году лимузин оказался в России. И ждал своего хозяина.

Год назад Bentley S2 был выставлен на продажу. Продавец оценил машину в 50 млн рублей. За эти деньги покупатель получал не просто авто. Это — настоящий символ былой эпохи, сохранивший свою аутентичность и шарм.

В чем фишка машины

Bentley S2 имеет увеличенную колесную базу. Это делает автомобиль особенно комфортным. У него очень просторный салон. Авто подходит для очень дальних поездок.

Из 2,3 тысяч выпущенных экземпляров таких Bentley эта особенность была только у 57. Машина находится в идеальном состоянии. В 2015 году авто был отреставрирован. А в 2020-м у него была полностью заменена тормозная система.

Не первый автомобиль в коллекции

У семьи Надежды Кадышевой — обширный автопарк. И Bentley S2 пополнил коллекцию машин. В ней есть Ferrari GTC4Lusso и Maybach 62, Lixiang L9 и Bentley Bentayga.

Певица может позволить себе жить на широкую ногу. Сейчас Кадышева и коллектив 'Золотое кольцо' переживают новую волну популярности. Артистка много гастролирует. И входит в топ самых высокооплачивыемых исполнителей в России.