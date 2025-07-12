На концертах Булановой собираются толпы молодежи: конкурентка Кадышевой?

Найдена настоящая конкурентка Надежды Кадышевой. И это не Бабкина! Полные залы молодежи собирает теперь 56-летняя Татьяна Буланова. Выступает она и на корпоративах. И цены за свои песни не ломит. Пока что.

Как сообщает т елеграм-канал SHOT , на концертах Татьяны Булановой сегодня творится нечто. Под хиты певицы с удовольствием зажигают зумеры. Это люди, родившиеся с 1997 по 2010 годы. То есть, это и молодежь до 30 лет, и 15-летние подростки.

Школьники и студенты рыдают под песни Булановой 'Не плачь', 'Мой ненаглядный' и другие. В 90-е этими треками заслушивались мамы зумеров.

Билеты на выступления Татьяны Булановой раскупаются в один миг. Из-за внезапно обрушившейся популярности певица пересмотрела график гастролей и увеличила количество концертов.

Летом она выступит в Москве, Санкт-Петербурге, будет и тур по Краснодарскому краю.

Так что, Надежда Кадышева больше не в тренде. Тем более, что Буланова не ломит цены за свои выступления. За 800 тысяч рублей она готова петь на корпоративе в течение 20 минут. За миллион — 40 минут, ну а за полтора не уйдет со сцены целых полтора часа.

Райдер у Булановой скромный. Она готова приобретать сама билеты на самолет и поезд.

Но до славы Кадышевой ей, вероятно, пока еще далеко. Та уже успела войти в том самых дорогих артистов и зарабатывает миллионы на своих старых песнях.

В отличие от Надежды Кадышевой, Татьяна Буланова ведет себя очень открыто. Это тоже подкупает публику. Певица не скрывает деталей своей личной жизни. Летом 2023 года она вышла замуж в третий раз.

Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев. Он на 19 лет моложе жены. Буланова не скрывает, что в этом браке есть определенные трудности.