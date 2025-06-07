Сын Булановой отказался от фамилии отца-футболиста

Младший сын Татьяна Булановой несколько лет назад начал заниматься музыкой. Недавно Никита выпустил свой первый альбом.

Для многих стало неожиданностью, что он отказался от фамилии своего отца-футболиста. Юноша теперь выступает под фамилией мамы. Татьяна заверила, что никак не влияла на сына. Это он так решил.

Артистка не знает, как на это отреагировал ее бывший муж. "Я с отцом сына не общаюсь. Эти вопросы лучше задавать Никите. Я не то чтобы рада (что сын взял ее фамилию, - Прим. ред.). Мне приятно", - приводит mk.ru слова Булановой.

Певица дала понять, что хочет для своего ребенка самого лучшего. И надеется на то, что у него все получится в творческой жизни и вообще. Она понимает, что в музыкальном плане, все это нуждается в продвижении. И большая нагрузка ложится именно на Интернет.

Сейчас Никита пишет и читает рэп. В своих песнях сын футболиста Владислава Радимова использует нецензурную лексику. Но звездная мама старается не придавать этому большого значения.

И хотя рэп Татьяне не близок, ей нравится творчество сына. Никита пишет современные тексты. С мамой юноша не советуется. Все делаем сам.