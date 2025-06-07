Сын Булановой отказался от фамилии отца-футболиста

Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press

Татьяна Буланова — про 49-летнего Владислава Радимова: «Я с отцом сына не общаюсь»

Младший сын Татьяна Булановой несколько лет назад начал заниматься музыкой. Недавно Никита выпустил свой первый альбом.

Для многих стало неожиданностью, что он отказался от фамилии своего отца-футболиста. Юноша теперь выступает под фамилией мамы. Татьяна заверила, что никак не влияла на сына. Это он так решил.

Артистка не знает, как на это отреагировал ее бывший муж. "Я с отцом сына не общаюсь. Эти вопросы лучше задавать Никите. Я не то чтобы рада (что сын взял ее фамилию, - Прим. ред.). Мне приятно", - приводит mk.ru слова Булановой.

Певица дала понять, что хочет для своего ребенка самого лучшего. И надеется на то, что у него все получится в творческой жизни и вообще. Она понимает, что в музыкальном плане, все это нуждается в продвижении. И большая нагрузка ложится именно на Интернет.

Сейчас Никита пишет и читает рэп. В своих песнях сын футболиста Владислава Радимова использует нецензурную лексику. Но звездная мама старается не придавать этому большого значения.

И хотя рэп Татьяне не близок, ей нравится творчество сына. Никита пишет современные тексты. С мамой юноша не советуется. Все делаем сам.

"У него и без мата есть хорошие песни", - призналась Татьяна, которая часто просит сына писать тексты без ругательств для сцены.

Читайте также:

Читайте также