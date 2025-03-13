Татьяна Буланова — о сложностях в браке с молодым мужем: «Он знал, на ком женился»

Певица Татьяна Буланова в недавнем интервью поделилась подробностями своей личной жизни, назвав главную сложность брака с молодым мужем. Как выяснилось, это — непростой график Татьяны Булановой, из-за которого певица редко видит своего мужа.

«Да, мы видимся редко. Я же на гастролях постоянно!» — рассказала Татьяна Буланова.

Татьяна Буланова уточнила, что расписание у нее настолько плотное, что она утром возвращается с гастролей домой, в Санкт-Петербург, а днем ей уже нужно вновь отправляться в дорогу.

Между тем, молодой супруг Татьяны Булановой на такую жизнь и постоянные разлуки со знаменитой женой не жалуется.

Татьяна Буланова подчеркнула, что Валерий Руднев, который на девятнадцать лет моложе нее, прекрасно понимал, на ком женится.

«Но он знал, на ком женился. На самом деле у нас все замечательно!» — добавила Татьяна Буланова в беседе с MK.RU.

Напомним, Татьяна Буланова и Валерий Руднев поженились летом 2023 года. Этот брак стал для певицы третьим по счету.